Місцевим і ВПО у Кам’янському роздадуть продуктові набори: як і хто може отримати

Місцевим мешканцям і ВПО у Кам’янському, що на Дніпропетровщині, роздадуть продуктові набори. Розповідаємо, хто і як може отримати гуманітарну допомогу.
Допомогу надає ХАБ ПОКРОВА.
- 08 липня з 08:00 до 12:00 відбудеться реєстрація на отримання гуманітарної допомоги.
- 09 липня з 08:00 відбудеться видача гуманітарної допомоги тим, хто був попередньо зареєстрований.
Хто з місцевих і ВПО у Кам’янському може отримати допомогу
Допомогу можуть отримати:
- Родини, в яких хоча б один із членів має статус інвалідності (1-3 групи, дитина-інвалід, інвалід з дитинства).
- Родини зі статусом багатодітні.
- Родини зі статусом малозабезпечені.
Якщо ви місцеві і маєте одну з цих категорій, необхідно взяти свій паспорт та документи що підтверджують приналежність до категорії.
Також з вашими документами зареєструватись і отримати допомогу для вас можуть довірені вами особи.
Реєстрація розпочнеться о 08:00 08 липня за адресою вул. Слісаренка, 34.
Черга звичайна.
Наявність документів обовʼязкова.
Кількість наборів допомоги обмежена.
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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг