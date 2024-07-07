Місцевим і ВПО у Кам’янському роздадуть продуктові набори: як і хто може отримати

Місцевим мешканцям і ВПО у Кам’янському, що на Дніпропетровщині, роздадуть продуктові набори. Розповідаємо, хто і як може отримати гуманітарну допомогу.

Допомогу надає ХАБ ПОКРОВА.

08 липня з 08:00 до 12:00 відбудеться реєстрація на отримання гуманітарної допомоги.

09 липня з 08:00 відбудеться видача гуманітарної допомоги тим, хто був попередньо зареєстрований.

Хто з місцевих і ВПО у Кам’янському може отримати допомогу

Допомогу можуть отримати:

Родини, в яких хоча б один із членів має статус інвалідності (1-3 групи, дитина-інвалід, інвалід з дитинства).

Родини зі статусом багатодітні.

Родини зі статусом малозабезпечені.

Якщо ви місцеві і маєте одну з цих категорій, необхідно взяти свій паспорт та документи що підтверджують приналежність до категорії.

Якщо ви ВПО, втім теж маєте одну з цих категорії, ви можете отримати але за умови якщо ви не отримували у нас допомогу в червні.

Також з вашими документами зареєструватись і отримати допомогу для вас можуть довірені вами особи.

Реєстрація розпочнеться о 08:00 08 липня за адресою вул. Слісаренка, 34.

Черга звичайна.

Наявність документів обовʼязкова.

Кількість наборів допомоги обмежена.

Реєстрація виключно 08 липня. Видача допомоги виключно 09 липня.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг