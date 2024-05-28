Безкоштовні гарячі обіди у Харкові – це допомога мешканцям міста від Благодійного фонду Павла Фукса . Розповідаємо, де на цьому тижні можна пообідати.

З початку повномосштабного вторгнення, фонд направив свої зусилля на допомогу українцям, які опинилися в скрутному становищі в Харкові та області, а також прифронтовим зонам, деокупованим районам та переселенцям.

Волонтери фонду організовують гуманітарні акції з роздачі готової домашньої їжі всім, хто її потребує.

Під час кожної акції роздають їжу приблизно 500–600 громадянам. Найближчі видачі гарячих обідів відбудуться на цьому тижні.

Безкоштовні гарячі обіди у Харкові: де роздають домашню їжу

Отримати гарячу їжу харків’яни можуть:

28 травня в Холодногірському районі з 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, 61

29 травня в Слобідському районі з 11:00 за адресою: м. Харків, вуд. Киргизька, 6

30 травня в Основ’янському районі з 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Грозненська, 54

31 травня в Новобаварському районі з 11:00 за адресою: м. Харків, Богомольця, 17

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