Безкоштовні гарячі обіди у Харкові – це допомога мешканцям міста від Благодійного фонду Павла Фукса. Розповідаємо, де на цьому тижні можна пообідати.
З початку повномосштабного вторгнення, фонд направив свої зусилля на допомогу українцям, які опинилися в скрутному становищі в Харкові та області, а також прифронтовим зонам, деокупованим районам та переселенцям.
Волонтери фонду організовують гуманітарні акції з роздачі готової домашньої їжі всім, хто її потребує.
Під час кожної акції роздають їжу приблизно 500–600 громадянам. Найближчі видачі гарячих обідів відбудуться на цьому тижні.
Безкоштовні гарячі обіди у Харкові: де роздають домашню їжу
Отримати гарячу їжу харків’яни можуть:
- 28 травня в Холодногірському районі з 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, 61
- 29 травня в Слобідському районі з 11:00 за адресою: м. Харків, вуд. Киргизька, 6
- 30 травня в Основ’янському районі з 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Грозненська, 54
- 31 травня в Новобаварському районі з 11:00 за адресою: м. Харків, Богомольця, 17
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