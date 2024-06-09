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Допомога ВПО у Сумах: хто і як може отримати продуктові набори

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Допомога ВПО у Сумах: хто і як може отримати продуктові набори

Гуманітарна допомога ВПО у Сумах надається організацією БФ “Карітас Суми”. Розповідаємо, хто і як може отримати продуктові набори.

БФ “Карітас Суми” надає допомогу у вигляді продуктових наборів нещодавно евакуйованим (з квітня 2024 року) із зони активних бойових дій.

Допомога ВПО у Сумах: хто і як може отримати продуктові набори

Допомога надається за пред’явлення довідки ВПО та за наявності хоча б одного з критеріїв вразливості:

  • багатодітні родини,
  • люди з інвалідністю І-ІІ групи,
  • жертви насильства,
  • особи, які втратили житло через військові дії,
  • самотні люди похилого віку 60+,
  • особи та сім’ї без постійного доходу,
  • сім’ї зниклих безвісти осіб.

Куди звертатися

Звертайтеся до Кризового центру БФ “Карітас Суми” за адресою: вул. Іллінська, 112, конт. тел. +38 (099) 333 73 92.

Допомога ВПО у Сумах: хто і як може отримати продуктові набори

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