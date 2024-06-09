Гуманітарна допомога ВПО у Сумах надається організацією БФ “Карітас Суми”. Розповідаємо, хто і як може отримати продуктові набори.
БФ “Карітас Суми” надає допомогу у вигляді продуктових наборів нещодавно евакуйованим (з квітня 2024 року) із зони активних бойових дій.
Допомога ВПО у Сумах: хто і як може отримати продуктові набори
Допомога надається за пред’явлення довідки ВПО та за наявності хоча б одного з критеріїв вразливості:
- багатодітні родини,
- люди з інвалідністю І-ІІ групи,
- жертви насильства,
- особи, які втратили житло через військові дії,
- самотні люди похилого віку 60+,
- особи та сім’ї без постійного доходу,
- сім’ї зниклих безвісти осіб.
Куди звертатися
Звертайтеся до Кризового центру БФ “Карітас Суми” за адресою: вул. Іллінська, 112, конт. тел. +38 (099) 333 73 92.
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