Допомога для ВПО з Нікополя і 5 областей у Дніпрі: сьогодні відкривають реєстрацію

ВПО з Нікополя і 5 областей у Дніпрі, а також низка інших категорій громадян, сьогодні можуть зареєструватися на отримання гуманітарної допомоги. Розповідаємо про це детальніше.

Допомогу пропонує НБФ Нове життя. Запис на отримання допомоги буде відкритий 2 липня 2024 року о 13:00.

У наявності всього 100 наборів! Тож встигніть зареєструватися!

Запис буде проходити лише через ГУГЛ-ФОРМУ.

Допомога для ВПО з Нікополя і 5 областей у Дніпрі та деяких місцевих мешканців: хто може подати заявку

Допомогу можуть отримати ті хто знаходиться у м. Дніпро. А саме:

ВПО (тільки Луганська., Донецька, Запорізька, Херсонська, Харківська. обл. та м. Нікополь), які отримали довідку після 24.02.2022 року та зареєстрована у м. Дніпро – на сім’ю з 3 людей яка ЖОДНОГО разу не отримувала допомогу в даній організації або з моменту отримання пройшло 3 місяці.

Родини з особливими дітьми (інвалідністю) (з доходом на кожного 3000,00) – на сім’ю, яка ЖОДНОГО разу у нас не отримувала допомогу або з моменту отримання пройшло 3 місяці

Особи з інвалідністю 2 та 1 групи, які не отримували допомогу раніше або якщо з моменту отримання пройшло більш ніж 3 місяці

Багатодітні родини (з доходом на кожного 3000,00) на сім’ю, яка ЖОДНОГО разу не отримувала допомогу у даній організації або з моменту отримання пройшло 3 місяці.

Увага! Неправильне заповнення або недостовірні дані зменшують шанси на надання допомоги.

Крім того, благодійники попереджають, що заповнена анкета не гарантує отримання допомоги. Все буде залежати від можливостей організації, кількості запитів, вашого матеріального становища та до якої категорії кризового населення ви відноситесь.

Але зверніть увагу, що допомога надаватиметься автоматичною системою відбору, яка самостійно визначатиме більш вразливі категорії – йдеться у повідомленні

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.