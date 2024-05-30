Розпочалася реєстрація на видачу смаколиків до Дня захисту дітей в Ужгороді. Розповідаємо подробиці.
Реєстрацію на дитячі смаколики до Дня захисту дітей в Ужгороді оголосив Центр допомоги постраждалим внаслідок війни в Україні.
Хто може отримати смаколики до Дня захисту дітей в Ужгороді
Подарунки розраховані на дітей від 2 до 8 років. Їх видаватимуть як ВПО, так і місцевим родинам.
Категорії, які можуть бути претендентами на отримання:
- багатодітні родини;
- одинокі матері/татусі.
- родини військовослужбовців за наявності посвідчення УБД.
Як зареєструватися і отримати подарунок
Кожну дитину треба реєструвати окремо!
Прийти за подаруночком бажано з дитиною.
Видача смаколиків до Дня захисту дітей відбудеться 31.05.2024 р. З 13:00 до 14:00.
Кількість обмежена.
ЗА НАБОРАМИ ПОТРІБНО ПРИЙТИ ОБОВʼЯЗКОВО З ПОВНИМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТІВ.
Реєструйтесь, будь ласка, уважно та відповідально. Якщо розумієте, що не вийде підійти у відповідний час, не займайте чиєсь місце у формі реєстрації. Люди, які зареєструвались, але не прийшли і не попередили, що не зможуть підійти, будуть автоматично внесені до чорного списку і більше отримати допомогу у центру не зможуть, – попереджають благодійники
Також вони запевняють, що обовʼязково будуть звіряти відповідність всіх документів до заявлених категорій.
Бо, навіть, якщо ви отримаєте лист-підтвердження, а при отриманні виявиться, що якихось документів немає, то, на жаль, у видачі буде відмовлено, – зазначають представники центру
Які документи необхідно мати при собі:
- документ, який засвідчує особу;
- посвідчення багатодітної родини;
- посвідчення УБД;
- документ, який підтверджує статус одиноких матері/батька.
Форма реєстрації – ТУТ
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