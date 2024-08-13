Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто і як може отримати

Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади видаються на базі Хмельницького міського територіального центру. Розповідаємо, хто і як може отримати таку допомогу.

Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто може отримати

Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно міської програми «Піклування» надає допомогу у вигляді продуктових наборів особам похилого віку та особам з інвалідністю, що перебувають в складних життєвих обставинах, дохід яких не перевищує 2-х прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, 1 раз на рік згідно попереднього запису при наявності відповідних документів.

Як отримати

Особи, які потребують допомоги у вигляді продуктового набору можуть звернутися в територіальнй центр за адресою м. Хмельницький, вул. Перемоги, 7А для здійснення попереднього запису на отримання продуктового набору або здійснити запис онлайн згідно форми дистанційного запису за посиланням

Довідкова інформація за тел. 0989669128, 63-23-37.

На фото – що входить до складу продуктового набору.

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