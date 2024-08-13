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Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто, що і як може отримати

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Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто, що і як може отримати

Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади видаються на базі Хмельницького міського територіального центру. Розповідаємо, хто і як може отримати таку допомогу.

Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто може отримати

Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто і як може отримати

Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно міської програми «Піклування» надає допомогу у вигляді продуктових наборів особам похилого віку та особам з інвалідністю, що перебувають в складних життєвих обставинах, дохід яких не перевищує 2-х прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, 1 раз на рік згідно попереднього запису при наявності відповідних документів.

Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто і як може отримати

Як отримати

Особи, які потребують допомоги у вигляді продуктового набору можуть звернутися в територіальнй центр за адресою м. Хмельницький, вул. Перемоги, 7А для здійснення попереднього запису на отримання продуктового набору або здійснити запис онлайн згідно форми дистанційного запису за посиланням

Довідкова інформація за тел. 0989669128, 63-23-37.

Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто і як може отримати

На фото – що входить до складу продуктового набору.

Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто і як може отримати

Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто і як може отримати

Продуктові набори для мешканців Хмельницької громади: хто і як може отримати

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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