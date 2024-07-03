Виплати ВПО за червень профінансовано у повному обсязі – Мінсоцполітики

Виплати ВПО за червень 2024 року профінансовано у повному обсязі. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Виплати на проживання для ВПО залишаються вагомим інструментом підтримки від держави для українців, які змушені були залишити свої домівки через повномасштабну війну, – кажуть у Мнісоцполітики, передають «Новини України – НСН»

Зазначається, що ці виплати допомагають подолати найважчий період налагодження життя на новому місці, інтегрування в нову громаду, пошуку нової роботи.

Виплати ВПО за червень профінансовано у повному обсязі

У Мінсоцполітики запевняють, що виплати на проживання ВПО за червень було профінансовано у повному обсязі, тобто всім, хто має право на їх отримання, кошти поступили на банківські рахунки до кінця місяця. Загалом на виплати для ВПО було спрямовано понад 2,9 млрд. грн.

Після витрат на безпеку та оборону країни, на яку кошти спрямовуються першочергово, соціальні виплати залишаються другими за значимістю. Їх фінансування є пріоритетним і відбувається завдяки підтримці міжнародних партнерів, – додають у Міністерстві

Нагадаємо, що у червні виплати ВПО надійшли отримувачам із затримкою, що змусило переселенців понервувати, адже для багатьох це – єдине джерело доходу. Що стало причиною затримок – невідомо. Раніше віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук повідомляла, що гроші на цю допомогу у бюджеті є. Більше того, коштів вистачило б навіть для того, аби розширити коло отримувачів виплат, до чого і закликає Верещук.

Також зазначимо, що деяким переселенцям кошти надійшли не в повному обсязі. В органах соцзахисту пояснюють це збоями у програмі і обіцяють виправити ситуацію.

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