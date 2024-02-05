Увага! Змінився порядок оформлення виплат родинам загиблих військовослужбовців

Змінився порядок оформлення виплат родинам загиблих військовослужбовців. Тепер для заявки на виплату потрібно менше документів. Про це повідомили в Мінреінтеграції 5 лютого, передає НСН.

В Мінреінтеграції нагадують, що Уряд ухвалив зміни, які дозволять пришвидшити виплати родинам загиблих.

Така ініціатива також дозволила зменшити необхідний перелік документів для звернення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Які документи тепер потрібні для оформлення виплат родинам загиблих військовослужбовців

Для звернення тепер потрібні:

копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї;

довідки про реєстрацію місця проживання членів сім’ї;

копії свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);

копію довідки про ідентифікаційний код або копію сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.

Такий алгоритм має запрацювати найближчим часом.

Усі інші деталі та подробиці вказані на інфографіці.

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