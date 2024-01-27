Сім’ям із дітьми доступні 4 види допомоги в Дії: як оформити

Сім’ям із дітьми доступні 4 види допомоги в Дії. Про це українцям нагадали в Уряді, передає НСН.

Допомогу виплачують у чотирьох різних випадках, тому важливо надсилати заявку саме на ту послугу, якої потребуєте.

Сім’ям із дітьми доступні 4 види допомоги в Дії

Українці можуть оформити такі види допомоги:

У разі усиновлення дитини. Батькам, які прийняли у свою сім’ю дітей без опіки або сиріт, належить підтримка від держави.

При догляді за хворою дитиною без інвалідності. Її можуть отримати не тільки батьки, а й усиновителі, опікуни, піклувальники.

При догляді за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми зі встановленою інвалідністю.

У разі виховання дитини в неповній сім’ї. Виплачується одинокій матері або батькові. Доступна також одиноким усиновителям.

Для надсилання заяви на послугу, потрібно увійти у свій акаунт на порталі державних послуг Дія.

Після цього перейдіть у розділ із послугами та відшукайте меню “Заява на призначення допомоги”. Далі слід уважно заповнити форму, підписати заяву електронним підписом і надіслати фахівцям.

Протягом 10 днів вона має бути розглянута, після чого відповідь з’явиться в особистому кабінеті або за вказаною в акаунті адресою електронної скриньки.

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