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ВПО з Дніпропетровщини і Донеччини можуть отримати до 2600$: деталі

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ВПО з Дніпропетровщини і Донеччини можуть отримати до 2600$: деталі

ВПО з Дніпропетровщини і Донеччини можуть отримати до 2600$ грошової допомоги. Розповідаємо деталі програми підтримки.

Допомогу надає міжнародна благодійна організація Mercy Corps ERP.

ВПО з Дніпропетровщини і Донеччини можуть отримати до 2600$: кого це стосується

Фінансова допомога розрахована на підприємців. Суму до 2600$  можна отримати на відновлення або започаткування власного бізнесу.

У рамках Програми підтримки економічної стійкості України, ВПО Дніпропетровської та Донецької областей мають унікальну можливість отримати фінансову підтримку для розвитку своєї справи.

Розмір допомоги – до 2600$ у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ. Остаточна сума залежить від типу вашого бізнесу та фінансових потреб.

Кошти можна використати на закупівлю обладнання або оплату матеріалів.

Як подати заявку

ВПО з Дніпропетровщини і Донеччини можуть отримати до 2600$: деталі

Зареєструватись та заповнити заявку можна за цим посиланням.

Як відбуватиметься відбір?

Ваші заявки будуть розглянуті на конкурсній основі за такими критеріями:

  • Чітка аргументація необхідності фінансової допомоги.
  • Відповідність вашої бізнес-ідеї цілям програми.
  • Життєздатність та реалістичність ідеї.
  • Ваша спроможність реалізувати бізнес-ідею.
  • Розуміння ринку збуту та клієнтів.
  • Досвід ведення бізнесу (якщо є).

Додаткова інформація за телефоном: +380974601048.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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