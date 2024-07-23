ВПО з Дніпропетровщини і Донеччини можуть отримати до 2600$: деталі

ВПО з Дніпропетровщини і Донеччини можуть отримати до 2600$ грошової допомоги. Розповідаємо деталі програми підтримки.
Допомогу надає міжнародна благодійна організація Mercy Corps ERP.
ВПО з Дніпропетровщини і Донеччини можуть отримати до 2600$: кого це стосується
Фінансова допомога розрахована на підприємців. Суму до 2600$ можна отримати на відновлення або започаткування власного бізнесу.
У рамках Програми підтримки економічної стійкості України, ВПО Дніпропетровської та Донецької областей мають унікальну можливість отримати фінансову підтримку для розвитку своєї справи.
Розмір допомоги – до 2600$ у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ. Остаточна сума залежить від типу вашого бізнесу та фінансових потреб.
Кошти можна використати на закупівлю обладнання або оплату матеріалів.
Як подати заявку
Зареєструватись та заповнити заявку можна за цим посиланням.
Як відбуватиметься відбір?
Ваші заявки будуть розглянуті на конкурсній основі за такими критеріями:
- Чітка аргументація необхідності фінансової допомоги.
- Відповідність вашої бізнес-ідеї цілям програми.
- Життєздатність та реалістичність ідеї.
- Ваша спроможність реалізувати бізнес-ідею.
- Розуміння ринку збуту та клієнтів.
- Досвід ведення бізнесу (якщо є).
Додаткова інформація за телефоном: +380974601048.
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