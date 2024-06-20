Грошова допомога на навчання у ВНЗ надається українським студентам, а також тим, хто тільки планує вступати до навчального закладу. Розповідаємо деталі.

Допомога українській молоді надається в рамках соціальної програми Scholarship. Мета проєкту – підтримка талановитих здобувачів вищої освіти.

Студентів та абітурієнтів України запрошують взяти участь у соціальній програмі Scholarship.

Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ.

Грошова допомога на навчання у ВНЗ: як отримати від 30 до 100 тисяч

Станом на зараз відкрито 4 номінації:

30 000 грн. – https://dobroyou.com/ua/scholarship (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarshipdobroyou@gmail.com )

30 000 грн. – https://belsta.ua/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship.belsta@gmail.com )

100 000 грн. – https://seoquick.com.ua/ua/scholarship-ua/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@seoquick.com.ua )

100 000 грн. – https://trading.biz/ua/scholarship (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@trading.biz)

Перейшовши за посиланнями, ви дізнаєтесь конкретні умови по кожній з номінацій.

Участь у конкурсі повністю безкоштовна.

Благодійники оплачують навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг