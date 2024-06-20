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Грошова допомога на навчання у ВНЗ: як отримати від 30 до 100 тисяч

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Грошова допомога на навчання у ВНЗ: як отримати 30 до 100 тисяч

Грошова допомога на навчання у ВНЗ надається українським студентам, а також тим, хто тільки планує вступати до навчального закладу. Розповідаємо деталі.

Допомога українській молоді надається в рамках соціальної програми Scholarship. Мета проєкту – підтримка талановитих здобувачів вищої освіти.

Студентів та абітурієнтів України запрошують взяти участь у соціальній програмі Scholarship.

Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ.

Грошова допомога на навчання у ВНЗ: як отримати від 30 до 100 тисяч

Від 30 до 100 тисяч на навчання у ВНЗ: як отримати кошти

Станом на зараз відкрито 4 номінації:

Перейшовши за посиланнями, ви дізнаєтесь конкретні умови по кожній з номінацій.

Участь у конкурсі повністю безкоштовна.

Благодійники оплачують навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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