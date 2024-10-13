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«Усім відмова від NRC. Чекаємо на офіційне роз’яснення» – ГО «ВПО України»

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Журналіст
«Усім відмова від NRC. Чекаємо на офіційне роз'яснення» - ГО «ВПО України»

Нещодавно Норвезька рада у справах біженців оголосила про початок виплат допомоги. А тим часом, у мережі українці масово пишуть, що їм прийшла відмова від NRC.

На це звернули увагу і в ГО «ВПО України».

Вчора ми отримали безліч повідомлень та коментарів про те, що статус заявок на виплати змінився з “на розгляді” на “не відповідає критеріям – відмова”, – пишуть представники громадської організації

Вони кажуть, що незрозуміло, за якими критеріями обирають заявлені Норвезькою радою у справах біженців 55 тисяч осіб, які все ж отримають допомогу.

«Усім відмова від NRC. Чекаємо на офіційне роз’яснення»

За отриманою інформацією, відмовляють всім категоріям: родинам з дітьми, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям, навіть якщо їхнє житло в окупації або вони проживають на прифронтових територіях. То для кого ж ця грошова допомога? Чекаємо на офіційне роз’яснення від NRC, – йдеться у повідомленні ГО «ВПО України»

«Усім відмова від NRC. Чекаємо на офіційне роз'яснення»

Нагадаємо, мова йде про грошову допомогу у розмірі 10800 на людину, яку обіцяли надати мешканцям прифронтових територій і ВПО, які залишили зони бойових дій чи ТОТ.

Перевірити статус заявки можна тут: https://needaid-ua.nrc.no/uk/page/selfcheck

У разі потреби звертайтеся до NRC: Гаряча лінія: 0800302007, Електронна пошта: ua.info@nrc.no

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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