По 21 000 грн планують виплатити мешканцям Харківщини в рамках підготовки до зими

По 21 000 грн планують виплатити мешканцям Харківщини в рамках підготовки до опалювального сезону. Розповідаємо про це детальніше.

Про допомогу мешканцям прифронтових територій Харківщини заявили сьогодні в Мінреінтеграції.

Про це йшлося під час чергової наради з гуманітарного реагування на Харківщині, яка відбулася під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Присутні обговорили стан підготовки до реалізації програми УВКБ ООН із надання деяким категоріям населення разової грошової допомоги на зимовий період. Проєкт передбачає разову виплату у розмірі 21 тисячі гривень на придбання твердого побутового палива для вразливих домогосподарств.

По 21 000 грн планують виплатити мешканцям Харківщини: кому саме

Планується, що допомога буде спрямована в тому числі на домогосподарства, які розташовані у межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з рф (йдеться про прифронтові області).

У цьому контексті наразі Харківській ОВА доручено опрацювати потреби населення у:

Дворічанській,

Куп’янській,

Вовчанській територіальних громадах області.

Інша допомога Харківщині

Також було розглянуто процес передачі територіальним громадам Харківщини 15 мобільних газових котелень різної потужності для забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення регіону.

Відповідне розпорядження про передачу обладнання вже підготовлено Мінінфраструктури та направлено на погодження центральним органам виконавчої влади.

«Часу на підготовку до зимового періоду залишилося небагато. Тому ми маємо вчасно вжити необхідних заходів, щоб прифронтові громади впевнено пройшли зиму», — зазначила Ірина Верещук

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