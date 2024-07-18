Підприємці ВПО на Дніпропетровщині і Донеччині можуть отримати $2600 на розвиток бізнесу. Розповідаємо про це детальніше.

Підприємці, які мають статус ВПО та після 2022 ведуть свою діяльність в Дніпропетровській і Донецькій областях мають змогу отримати $2600 на розвиток підприємництва в межах Програми відновлення стійкості від Центру зайнятості Вільних людей.

Як підприємці ВПО на Дніпропетровщині і Донеччині можуть отримати гроші

В Програмі можуть взяти участь:

особи, які мають статус ВПО та проживають в Дніпропетровській або Донецькій областях або особи, які проживають на територіях, де велися (ведуться) бойові дії у межах цих областей (перелік населених пунктів за наказом Мінреінтеграції №309 від 22.12.2022);

підприємці з перспективною бізнес-ідеєю, яку реально втілити в життя, із розумінням ринку збуту та досвідом ведення бізнесу;

мають чіткий бізнес-план та розуміють, як і куди спрямують фінанси;

особи, які вважаються соціально або фінансово вразливими (у цьому разі буде враховуватися спроможність учасника/-ці вести заплановану діяльність).

Щоб взяти участь у проєкті, слід авторизуватися за номером телефону та заповнити заявку на сайті: https://uerp.mercycorps.org/auth/login.

Проєкт реалізується у партнерстві з Mercy Corps Ukraine за фінансової підтримки Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольство Швейцарії в Україні, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва.

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