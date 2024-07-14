Українцям, які втратили роботу, виплачується допомога з безробіття. Як її отримати і які суми виплат.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на закон “Про зайнятість населення”.

Українці, які втратили роботу, можуть стати на облік до центру зайнятості та отримувати допомогу з безробіття. Однак слід зазначити, що на час воєнного стану державою було врегульовано призначення та розмір виплат. Також 21 квітня 2022 року Рада ухвалила законопроект “Про внесення змін до закону про безробіття в умовах війни”.

Згідно цього законопроекту спрощено набуття статусу безробітного та соціальних виплат для ВПО, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Щоб оформити допомогу по безробіттю треба звернутися до найближчого центру зайнятості. Але якщо такої можливості немає, то можна зробити це в електронному форматі.

А саме:

На єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія.

Засобами мобільного додатка Портала Дія

У разі технічної можливості в електронній формі – засобами офіційного сайту Державної служби зайнятості або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що ґрунтується на кваліфікованому сертифікаті.

При цьому подати заяву за спрощеною формою можуть громадяни (зокрема ВПО), які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або на територіях, де ведуться або велися бойові дії, та не мають документів, необхідних для реєстрації як безробітний.

Зверніть увагу на те, що статус безробітного надається з першого дня реєстрації в центрі зайнятості за особистою заявою людини. Отже, допомога почне надаватися з першого дня набуття статусу безробітного.

Важливо зазначити, що Закон України від 29.09.22 року № 2622-IX змінює багато норм щодо умов та тривалості цих виплат.

Допомога з безробіття – який розмір виплат у 2024 році

Зокрема, у 2024 році допомогу у зв’язку з безробіттям можна буде отримувати лише за умови, що страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становитиме не менше 7 місяців.

До того ж більшості безробітних термін надання допомоги визначатиме залежно від страхового стажу:

до 3 років – 180 календарних днів;

від 3 до 6 років – 210 календарних днів;

від 6 до 12 років – 240 календарних днів;

від 12 до 18 років – 270 календарних днів;

від 18 до 24 років – 300 календарних днів;

від 24 до 30 років – 330 календарних днів;

понад 30 років – 360 календарних днів.

Розмір допомоги у зв’язку з безробіттям у 2024 році становить 7100 гривень. Справа в тому, що під час військового стану він не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

У свою чергу, мінімальний розмір допомоги з безробіття у 2024 році становить 1500 гривень, відповідно до постанови Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття “Про мінімальний розмір допомоги з безробіття № 60 від 14.09.2023 року”.

Загальна тривалість виплати допомоги з безробіття – 360 календарних днів, для людей передпенсійного віку – 720 календарних днів.

При цьому допомога з безробіття виплачуватиметься залежно від тривалості безробіття у відсотках до певного розміру:

перша половина терміну – 100%;

надалі – 50%.

Допомога з безробіття – який розмір виплат

Розмір допомоги у зв’язку з безробіттям визначатиметься у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менш ніж мінімальний розмір допомоги у зв’язку з безробіттям, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

до 3 років – 50%;

від 3 до 6 років – 55%;

від 6 до 12 років – 60%;

від 12 до 18 років – 65%;

від 18 до 24 років – 70%;

від 24 до 30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

Тим часом, для безробітних, які перебувають на тимчасово окупованій території, під час дії воєнного стану виплата може здійснюватись без особистого відвідування особи.

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