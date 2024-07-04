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Тег:
ЕкономікаКомуналка
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Чи буде перерахунок субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на світло?

Автор -
Журналіст
Чи буде перерахунок субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на світло?

Чи буде перерахунок субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на світло. Це питання хвилює багатьох українців. Відповідь на нього дали у Пенсійному фонді України.

Тут зазначають, що Постановою Уряду від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива“ передбачено, що перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється, зокрема, у разі зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Перерахунок субсидій відбудеться автоматично

Тобто одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно.

Такий перерахунок буде проведено автоматично.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні.

Якщо залишилися питання, їх можна задати:

Контакт-центр

  • 0 800 503 753
  • (044) 281-08-70
  • (044) 281-08-71

Електронна пошта

  • info@pfu.gov.ua

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