ОСББ в рамках програми «Енергодім» отримають додаткове фінансування

ОСББ в Україні, що беруть участь у програмі «Енергодім», або планують долучитися, отримають додаткове фінансування. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України . Розповідаємо деталі.

Зміни до програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» ухвалені Наглядовою радою Фонд енергоефективності. Ці зміни передбачають додаткове фінансування проєктів енергомодернізації для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Рішення спрямоване на підтримку як діючих учасників програми, що вже реалізують свої проєкти в поточних умовах, так і для стимулювання більшої кількості ОСББ до модернізації будинків при підготовці до опалювального сезону.

ОСББ в рамках програми «Енергодім» отримають більше грошей

Відтепер всі ОСББ, які беруть участь у програмі “Енергодім” та не завершили проєкт, отримають додаткові +20% до суми гранту на будівельні роботи (раніше такі умови були передбачені для перших 500 учасників).

Відповідно, учасники програми за пакетом заходів “А” (модернізація інженерних мереж будинку), в тому числі нові учасники програми, які реалізують проєкти в спрощеному порядку, отримають 60% компенсації вартості будівельних робіт замість 40%, які були передбачені раніше. А учасники, що реалізують проєкти енергомодернізації будинків за пакетом заходів “Б” (всі заходи пакета А + утеплення) отримають 70% замість 50%.

Всі ОСББ – учасники програми “Енергодім”, які вже подали заявку на покрокову або повну верифікацію, але ще не отримали схвалення останнього кроку, можуть розраховувати на перерахунок гранту.

Оновлений текст програми та супровідні документи будуть розміщені на сайті Фонду енергоефективності.

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