Оголошена нова допомога від Данської ради у справах біженців . Відкрито прийом заявок. Розповідаємо подробиці – хто і як може подати заявку.

Нова допомога від Данської ради у справах біженців: хто може подати заявку

Допомога передбачена для постраждалих від вибухонебезпечних предметів.

DRC прагне підтримати людей, які постраждали від боєприпасів вибухової дії, а також сім’ї загиблих, надаючи їм необхідну допомогу.

Хто може подати заявку?

Ви постраждала особа, яка безпосередньо зазнала шкоди здоров’ю від вибухонебезпечних предметів.

У вашій родині (оточенні) є постраждалі від вибухонебезпечних предметів.

У вашій родині (оточенні) є особа, яка загинула від вибухонебезпечних предметів.

Як подати заявку?

Як подати заявку

Перейдіть за посиланням та заповніть онлайн-форму: https://bit.ly/4c7KTxl

Представники DRC проаналізують вашу заявку і зв’яжуться з вами, якщо вона відповідатиме критеріям програми.

Допомога надається завдяки фінансовій підтримці від Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку, Міністерства закордонних справ Нідерландів, а також Гуманітарного фонду для України.

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