Навіть під 0 відсотків: кредити на енергообладнання пропонують населенню і бізнесу

В рамках підготовки до складного опалювального сезону 2024-2025 населенню і бізнесу пропонують кредити на енергообладнання. Деякі надаються навіть без відсотків. Розповідаємо, які є програми станом на сьогодні і хто та як може ними скористатися.

Інформацію надали у Міністерстві енергетики України.

В Україні почали працювати фінансові програми для підвищення енергонезалежності споживачів, зокрема 0% кредитування громадян для придбання енергообладнання

В умовах кризової ситуації в енергетиці, коли росія постійно атакує і системно руйнує енергетичну інфраструктуру, важливим завданням є підвищення енергонезалежності наших споживачів, тому Уряд розробив і наразі впроваджує цілий пакет важливих рішень і фінансових програм, що допоможуть стимулювати розвиток розподіленої генерації з метою забезпечення власної енергонезалежності українців, локальних потреб в генерації і в цілому енергетичної безпеки України.

«Уряд робить усе можливе задля того, щоб відновити енергогенеруючі потужності, які було зруйновано після масованих ракетних обстрілів з боку рф. Разом з тим пропонуємо власникам приватних та багатоквартирних будинків скористатись можливостями пільгових програм і підвищити свою енергонезалежність. Розвиток альтернативних джерел генерації енергії має стати складовою нової української енергосистеми і подібні програми – безумовний вклад у це», — наголосила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко

Нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії має важливе значення для забезпечення термінових потреб споживачів. І це шлях до нашої енергетичної стійкості в цілому. Тому держава створює умови для можливості підвищення громадянами та бізнесом власної енергонезалежності через встановлення альтернативних джерел енергії з мінімальною кількістю бюрократичних процедур та можливостями залучення фінансування для таких проєктів, – додав міністр енергетики Герман Галущенко

Які є програми і кредити на енергообладнання

Кредитування під 0% для фізичних осіб

Вже доступна програма кредитування під 0% для фізичних осіб на придбання генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, ініційована Міністерством енергетики, яка спрямована на залучення власників домогосподарств до розбудови власних джерел енергії.

Кожен, хто бажає придбати сонячні панелі з системами накопичення електроенергії або вітрові установки, може отримати кредит, за яким держава повністю компенсує відсоткову ставку впродовж терміну кредитування. Сума кредиту — до 480 тисяч гривень.

Термін кредитування — 10 років. Для отримання кредиту можна звернутись до «Приватбанку», «Ощадбанку», «Укргазбанку», «Сенс Банку», банку «Глобус». Кількість банків-партнерів програми збільшуватиметься, наразі над цим працює Фонд розвитку підприємництва.

«Доступні кредити 5-7-9» для ОСББ

Крім того, за програмою «Доступні кредити 5-7-9» ОСББ та ЖБК можуть отримати кредит у розмірі до 5 млн гривень терміном до 5 років під 7% річних. За ці кошти можна придбати та встановити сонячні панелі, інвертори, системи зберігання електроенергії та інше допоміжне обладнання. Щоб скористатись програмою, треба подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою «Доступні кредити 5-7-9». Зокрема, вже працюють над наданням таких кредитів «Ощадбанк», банк «Восток», «Приватбанк», «Сенс Банк», «Укргазбанк», «Глобус», «Скай Банк».

Важливо, що ця кредитна програма може застосовуватись у комплексі із програмою «ГрінДІМ», запровадженою у травні поточного року, за якою держава компенсує до 70% вартості обладнання сонячних електростанцій та/або теплових насосів, придбаних ОСББ та ЖБК.

Максимальна сума компенсації: до 1 млн грн на встановлення СЕС, до 2 млн грн – на встановлення теплових насосів, до 3 млн грн — якщо одночасно встановлюється СЕС і тепловий насос. Для участі у програмі «ГрінДІМ» необхідно звернутись до Фонду енергоефективності.

«Доступні кредити 5-7-9» для підприємців

Також за програмою «Доступні кредити 5-7-9» підприємці та бізнес можуть придбати і встановити газотурбінні, газопоршневі чи біогазові генерувальні установки. Максимальна сума кредиту становить до 150 млн гривень, а термін кредитування – до 10 років.

Кредити для великого бізнесу

Для підприємств, що планують розбудовувати власну генерацію на суму понад 150 млн грн, доступні пропозиції від 19 найбільших банків України, які надають пільгове кредитування на реалізацію проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Сума кредиту може становити до 25 млн євро. Термін — до 5 – 7 років, базова відсоткова ставка для кредитів у національній валюті: на перший рік — 13,5% річних або UIRD3M+0,5 % починаючи з другого року — плаваюча, але не більше UIRD12M + 3%.

Завдяки цим урядовим програмам кредитування власники приватних будинків та мешканці багатоквартирних будинків зможуть облаштувати автономні джерела енергії, а бізнес — реалізувати енергетичні проєкти різної складності для забезпечення себе власним джерелом генерації і стабільної роботи, – кажуть у Міненергетики

Уряд також спростив регуляцію будівництва, підключення до газових, теплових та електромереж об’єктів малої генерації. Відтепер це можна зробити швидше та з мінімальним пакетом документів.

Працює “гаряча лінія”

20 липня також запрацювала урядова «гаряча лінія» 15-49 під назвою «СТРУМ», на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема щодо питань встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності.

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