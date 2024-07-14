Надбавка до пенсії через погіршення здоров’я і за віком: хто і скільки може отримати

В Україні передбачена надбавка до пенсії через погіршення здоров’я для літніх людей. А також надбавка за віком. Розповідаємо детальніше, хто і скільки може отримати.

Пенсіонерам в Україні доступні спеціальні надбавки. Зокрема і доплата через погіршення стану здоров’я. Для отримання такої надбавки, пенсіонер має відповідати певним вимогам.

Надбавка до пенсії через погіршення здоров’я: хто може отримати

Надбавка нараховується пенсіонерам старше 80 років, за умови, що вони отримують пенсію за віком.

Також важливими умовами для отримання цієї доплати є:

проживання на самоті;

потреба у догляді від сторонніх осіб.

Аби отримати цю надбавку, особа має звернутись у ПФУ і подати спеціальну заяву. Для підтвердження погіршеного стану здоров’я необхідно надати відповідні документи

Який розмір надбавки? Ця надбавка розраховується як 40% від визначеного в Україні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі ця доплата складає 944 гривні.

Надбавка до пенсії за віком

Пенсіонери старше 70 років мають право отримати надбавку за віком. Така доплата надається якщо щомісячна пенсійна виплата особи менша за 10 340,35 гривні.

Розмір надбавки за віком зараз такий:

для осіб від 70 до 74 років включно надається додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Увага! Надбавка за віком додається до пенсії автоматично. Для цього звертатись у ПФУ із заявою не потрібно.

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