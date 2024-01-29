Задля повернення з закордону: Кабмін призначив допомогу двом категоріям українців

26 січня Кабмін призначив допомогу двом категоріям українців, які повертаються з закордону. Її будуть виплачувати 6 місяців.
Про це йдеться на Урядовому порталі, передає НСН.
«Раніше допомога малозабезпеченим родинам не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх 3-х місяців перед зверненням по цю допомогу. Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там», йдеться у повідомленні.
Але зараз цю ситуацію змінено. Держава має на меті підтримати ВПО й українців, які повертатимуться із-за кордону. Громадянам, які приїхали додому і не встигли працевлаштуватися й не мають власних доходів, буде призначатися фінансова на 6 місяців. А саме:
- для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.
- для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщена, не працювали або не сплачували ЄСВ.
Кабмін призначив допомогу двом категоріям українців
Аби сприяти поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.
«Якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своїй економічній самостійності – тобто або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби фахівці Центру допомогли таким особам знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію», додали у повідомленні.