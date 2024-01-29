Задля повернення з закордону: Кабмін призначив допомогу двом категоріям українців

26 січня Кабмін призначив допомогу двом категоріям українців, які повертаються з закордону. Її будуть виплачувати 6 місяців.

Про це йдеться на Урядовому порталі, передає НСН.

«Раніше допомога малозабезпеченим родинам не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх 3-х місяців перед зверненням по цю допомогу. Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там», йдеться у повідомленні.

Але зараз цю ситуацію змінено. Держава має на меті підтримати ВПО й українців, які повертатимуться із-за кордону. Громадянам, які приїхали додому і не встигли працевлаштуватися й не мають власних доходів, буде призначатися фінансова на 6 місяців. А саме:

для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.

для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщена, не працювали або не сплачували ЄСВ.

Кабмін призначив допомогу двом категоріям українців

Аби сприяти поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.