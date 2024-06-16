Хто і як може отримати 15 890 грн на дитину через єОздоровлення

Деякі родини в Україні можуть отримати по 15 890 грн на дитину через програму єОздоровлення. Розповідаємо, кому надають кошти і як їх отримати.

Програма єОздоровлення, яку запустили минулого року, продовжується і цьогоріч. Отримати кошти на путівки до оздоровчих таборів зможуть:

діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;

діти з багатодітних малозабезпечених сімей.

Як скористатися програмою єОздоровлення

Розповідаємо, як скористатися програмою.

Крок 1

Отримати сповіщення в Дії, застосунку Приватбанку або від працівників соцзахисту.

Або перевірити, чи має родина право скористатися програмою, на сайті Мінсоцполітики

Крок 2

Відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми єОздоровлення у відділенні Приватбанку.

Крок 3

Отримати кошти на карту, 15 890 грн на одну дитину.

Кошти нараховуються для всіх дітей у сім’ї віком 7–18 років, які мають право скористатися програмою.

Крок 4

Обрати заклад зі списку тих, що долучилися до програми. Ознайомитися з переліком закладів можна за посиланням:

https://nssu.gov.ua/eksperementalni-proiekty/ye-ozdorovlennia/zaklady-iaki-pryiednalysia-do-publichnoho-dohovoru

Перелік наразі не фінальний, до нього продовжують додаватися заклади.

Крок 5

Забронювати путівку.

Для цього потрібно звернутися до керівника обраного закладу, щоб він/вона надали згоду і підтвердили, що заклад може прийняти дитину (має бути зазначений строк перебування дитини в закладі і повна вартість путівки).

Крок 6

Після приїзду дитини до закладу розрахуватися за путівку карткою.

Важливо: Послугою можна скористатися тільки в тому випадку, якщо дитина НЕ отримувала в поточному році путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбаної за рахунок коштів державного або місцевого бюджету будь-якого рівня.

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