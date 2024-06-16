Хто і як може отримати 15 890 грн на дитину через єОздоровлення

Деякі родини в Україні можуть отримати по 15 890 грн на дитину через програму єОздоровлення. Розповідаємо, кому надають кошти і як їх отримати.
Програма єОздоровлення, яку запустили минулого року, продовжується і цьогоріч. Отримати кошти на путівки до оздоровчих таборів зможуть:
- діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;
- діти з багатодітних малозабезпечених сімей.
Як скористатися програмою єОздоровлення
Розповідаємо, як скористатися програмою.
Крок 1
Отримати сповіщення в Дії, застосунку Приватбанку або від працівників соцзахисту.
Або перевірити, чи має родина право скористатися програмою, на сайті Мінсоцполітики
Крок 2
Відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми єОздоровлення у відділенні Приватбанку.
Крок 3
Отримати кошти на карту, 15 890 грн на одну дитину.
Кошти нараховуються для всіх дітей у сім’ї віком 7–18 років, які мають право скористатися програмою.
Крок 4
Обрати заклад зі списку тих, що долучилися до програми. Ознайомитися з переліком закладів можна за посиланням:
https://nssu.gov.ua/eksperementalni-proiekty/ye-ozdorovlennia/zaklady-iaki-pryiednalysia-do-publichnoho-dohovoru
Перелік наразі не фінальний, до нього продовжують додаватися заклади.
Крок 5
Забронювати путівку.
Для цього потрібно звернутися до керівника обраного закладу, щоб він/вона надали згоду і підтвердили, що заклад може прийняти дитину (має бути зазначений строк перебування дитини в закладі і повна вартість путівки).
Крок 6
Після приїзду дитини до закладу розрахуватися за путівку карткою.
Важливо: Послугою можна скористатися тільки в тому випадку, якщо дитина НЕ отримувала в поточному році путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбаної за рахунок коштів державного або місцевого бюджету будь-якого рівня.
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