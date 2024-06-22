У Пенсійному фонді України розповіли, коли треба подавати заяву для субсидії на літо.

Якщо подати заяву на субсидію протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону вона призначається з початку такого сезону.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду.

У ПФУ зазначили, що в основному, субсидія на наступний період продовжується автоматично, без звернення людини.

Обов’язково звертатися за субсидією на наступний період потрібно лише деяким категоріям громадян.

“Якщо ви чи члени вашого домогосподарства належите до зазначеної категорії осіб, подайте документи до 1 липня, і тоді виплату вам буде призначено з 1 травня – з початку неопалювального сезону”, – повідомили в ПФУ.

Подати заяву та необхідні документи можна:

через сервісні центри ПФУ уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштовим відправленням – на адресу органу Фонду;

онлайн – через веб-портал ПФУ, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” або через портал Дія.

Заява для субсидії на літо – коли потрібно її подавати відповіли у ПФУ

Хто повинен звернутися за субсидією

Житлова субсидія призначається із заявою та декларацією про доходи та витрати, якщо:

заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Крім того, звернутися потрібно отримувачам житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 році проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги.

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