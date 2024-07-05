Переселенці в Україні можуть отримати нові виплати ВПО. Подробиці розповіли у Мінсоцполітики.
В Україні розробили новий інструмент для переселенців, які орендують житло. Вони можуть отримати виплати ВПО у вигляді субсидії на оренду житла.
Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Мінсоцполітики.
Міністерство соціальної політики спільно з Офісом Ради Європи в Україні проведе публічне обговорення цього нового інструменту 10 липня.
Виплати ВПО – переселенці можуть отримати новий вид допомоги
Виплати для ВПО
Як відомо, внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах:
- для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень;
- для дорослих – 2000 гривень.
У 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання, на виплату якої з держбюджету було виділено 73,3 млрд гривень.
З 1 березня 2024 року допомогу внутрішньо переміщеним особам в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов.
Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати автоматично.
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