Людина може втратити статус переселенця і допомогу на проживання від держави, якщо загубить довідку внутрішньо переміщеної особи. Що треба зробити для відновлення довідки ВПО.

Випадкове скасування довідки внутрішньо переміщеної особи, зокрема через мобільний додаток “Дія”, призводить до серйозних правових наслідків. У такому випадку людина втрачає статус переселенця та право на отримання допомоги на проживання. Що треба зробити для відновлення довідки ВПО.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ГО «ВПО України».

Процедура видалення довідки ВПО в Дії досить складною і передбачає кілька етапів. Дія формує заяву, потім підвантажує її для перегляду, нагадує про необхідність перевірити достовірність інформації в заяві та натиснути погоджувальну галочку. Наприкінці необхідно натиснути кнопку “Надіслати”.

Якщо така прикрість все ж сталася, можна направити офіційні звернення до Мінцифри та Нацсоцсервісної служби, обґрунтувавши випадковість скасування довідки ВПО, але шанси на її відновлення досить низькі.

Відновлення довідки ВПО після випадкового видалення в “Дії” – що робити

“Нову” довідку ВПО можливо оформити, звернувшись до ЦНАПу або органу соціального захисту населення. Але якщо Ви отримували виплату допомоги на проживання ВПО, то через таке скасування довідки повернути її навряд чи вдасться, оскільки це вважатиметься повторним зверненням за призначенням виплат без додаткових пільгових підстав для призначення виплат вдруге (як приклад, повторна евакуація, пошкодження/знищення житла тощо).

Тож треба зважувати свої дії, щоб не нанести шкоди собі та своїй родині!.

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