В деяких випадках виплати ВПО можна отримати за минулий період. А саме – за період з 1 березня 2024 року. Розповідаємо про це детальніше.

Роз’яснення надав Юридичний порадник ВПО.

Тут зазначають, що однією із найважливіших змін, передбачених постановою Кабміну від 30.08.2024 р. №989, є можливість отримання виплат ВПО за період з 1 березня 2024 р. у разі, якщо люди мали на неї право, але з технічних причин не отримали такого продовження.

Виплати ВПО за минулий період: хто може їх отримати

Отже, відповідно до абз. 7 п.13-1 Порядку надання допомоги на проживання ВПО (далі – Порядок), якщо за результатами опрацювання особових справ отримувачів допомоги виявлено, що особі:

НЕ було продовжено виплату допомоги автоматично із застосуванням засобів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери і така особа НЕ отримала допомогу, але МАЛА на неї ПРАВО, допомога надається їй за період, протягом якого на неї поширювалося таке право, але не раніше ніж з 1 березня 2024 року.

Простіше кажучи, якщо ВПО мала право на автоматичне продовження виплат, але з технічних причин цього не відбулося, така особа має право на отримання допомоги за минулий період – з 1 березня 2024 р.

Отже, відтепер ВПО мають право на отримання “заборгованості”, що утворилася не з їх вини.

Хто мав право на автоматичне продовження виплат

отримувачі пенсії, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги (тобто, 9444 грн у 2024 р.);

особи з інвалідністю I чи II групи;

діти з інвалідністю віком до 18 років,

діти, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, що підтверджується документально;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, у тому числі таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

батьки-вихователі;

прийомні батьки;

опікуни (піклувальники).

Чому ця зміна є важливою?

Бувають ситуації, коли людям, які мали б підпадати під автоматичне продовження виплат, допомога не продовжувалася.

Завдяки нововведенню внутрішньо переміщені особи зможуть отримати кошти, на які вони мали право, але фізично не змогли їх одержати.

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