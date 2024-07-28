З 1 серпня 2024 року не всім українцям автоматично перерахують субсидію на неопалювальний сезон. Деякі громадян мають звернутися до Пенсійного фонду з новою заявою та декларацією про доходи для отримання субсидії.

“Новини України – НСН” розповідають, як зміниться розмір субсидій з 1 серпня та кому треба звернутись за її продовженням.

У серпні 2024 року українці отримуватимуть житлову субсидію на неопалювальний сезон.

Більшість отримувачів субсидій отримають їх автоматично, за умови, що не змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарств.

Це означає, що додатково звертатися нікуди не потрібно. Пенсійний фонд на основі наявних даних перерахує розмір субсидії, на яку родина або домогосподарство має право.

Субсидії в Україні – як зміниться розмір виплат з 1 серпня і кому треба звернутись за її продовженням

Категорії, які повинні звернутися до Пенсійного фонду з заявою та декларацією про доходи та витрати для отримання субсидії:

заявник або член домогосподарства орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

особи, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0 грн.

У зв’язку із завершенням періоду дії окремого порядку виплати субсидій та пільг, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215, одержувачі субсидій та пільг, які проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться активні бойові дії, мали звернутися до органу Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами.

Як відомо, з 1 червня в Україні був підвищений тариф на електроенергію до 4,32 гривні за кіловат. У зв’язку з цим Пенсійний фонд здійснив перерахунок субсидій на оплату послуг ЖКГ. Більшості споживачів, які раніше оформили субсидії, їх розмір перерахують автоматично.

Джерело: OBOZ.UA.

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