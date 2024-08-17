В Україні планують скасувати прожитковий мінімум. У Мінсоцполітики розповіли, чим його замінять.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на міністра праці та соціальної політики Оксану Жолнович.

Прожитковий мінімум в Україні планують замінити спеціальною соціальною виплатою. Її розмір визначатиметься індивідуально. На суму впливатиме склад родини.

“Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив’язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз’єднати”, – пояснила Жолнович.

Міністр уточнила, що нова базова виплата буде надаватися у двох випадках:

через втрату працездатності;

для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення або інакше кажучи через бідність.

Прожитковий мінімум в Україні планують замінити соцвиплатою – деталі

За словами Жолнович, нинішній розмір прожиткового мінімуму не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий. Крім того, міністр зазначила, що впровадження спеціальної соціальної виплати позитивно вплине на усю соціальну систему та економіку.

Прожитковий мінімум в Україні

Як відомо, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум:

загальний показник – 2920 гривень;

для дітей до 6 років – 2563 гривні;

для неповнолітніх у віці від 6 до 18 років – 3196 гривень;

для працездатних осіб – 3028 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2361 гривня.

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