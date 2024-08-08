Нова грошова допомога від “Карітас” видаватиметься певним категоріям українців. Хто може отримати виплати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на НаПенсії.
Жителі Краматорська можуть одержати грошову допомогу на компенсацію комунальних послуг. Виплати надає благодійний фонд “Карітас. Краматорськ” у рамках проєкту “Гуманітарна допомога для осіб, які постраждали від війни в Україні” за підтримки донорів CaritasAustria.
Хто може отримати грошову допомогу
Фінансову допомогу можуть отримати мешканці Краматорська, які протягом останніх трьох місяців не отримували виплати від міжнародних організацій, не отримують субсидію, а також належать до однієї з категорій уразливості:
- багатодітна родина;
- самотня мати/самотній батько або опікун однієї дитини або кількох дітей віком до 18 років.
Нова грошова допомога від “Карітас” – як отримати виплати
Як отримати виплати
Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.
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