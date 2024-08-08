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Нова грошова допомога від “Карітас” – як отримати виплати

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Журналіст
Нова грошова допомога від “Карітас” - як отримати виплати

Нова грошова допомога від “Карітас” видаватиметься певним категоріям українців. Хто може отримати виплати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на НаПенсії.

Жителі Краматорська можуть одержати грошову допомогу на компенсацію комунальних послуг. Виплати надає благодійний фонд “Карітас. Краматорськ” у рамках проєкту “Гуманітарна допомога для осіб, які постраждали від війни в Україні” за підтримки донорів CaritasAustria.

Хто може отримати грошову допомогу

Фінансову допомогу можуть отримати мешканці Краматорська, які протягом останніх трьох місяців не отримували виплати від міжнародних організацій, не отримують субсидію, а також належать до однієї з категорій уразливості:

  • багатодітна родина;
  • самотня мати/самотній батько або опікун однієї дитини або кількох дітей віком до 18 років.

Нова грошова допомога від “Карітас” – як отримати виплати

Нова грошова допомога від “Карітас” - як отримати виплати

Як отримати виплати

Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Грошова допомога деяким українцям у серпні – хто може отримати виплати

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