Деяким українцям надається нова грошова допомога від благодійного фонду. Як отримати виплати.

Благодійний фонд “Доркас. Україна” оголосив про старт видачі грошової допомоги мешканцям Матвіївської територіальної громади Запорізької області, повідомляють “Новини України – НСН”.

Хто може отримати виплати

Грошову допомогу надаватимуть мешканцям Матвіївської територіальної громади Запорізької області, які мають документально підтверджені категорії вразливості.

Грошова допомога від благодійного фонду – хто може отримати

Як отримати допомогу

Грошова допомога здійснюватиметься на підставі попередньо сформованих Матвіївською сільрадою списків громадян. Упродовж двох тижнів претендентам зі списком зателефонують представники благодійного фонду. Для включення до списків потрібно звернутися до сільради.

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“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

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тощо.

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