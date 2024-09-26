У разі смерті пенсіонера його родичам видається допомога на поховання та незатребувана пенсія. Який розмі виплат і хто оже отриати.

Про це розповідає журналіст Сергій Коробкін, передають “Новини України – НСН”.

Журналіст Сергій Коробкін розповів про виплати, які можуть отримати родичі у разі смерті пенсіонера або застрахованої особи в Україні.

“У разі смерті пенсіонера його родичі можуть отримати допомогу на поховання. Якщо мова йде про цивільних пенсіонерів, то виплата сягає двох місячних пенсій, які отримував пенсіонер на момент смерті”, – розповів журналіст.

Якщо це був військовий пенсіонер, то його родичі можуть отримати допомогу в розмірі 3-місячної пенсії, але не менше 5-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні такий прожитковий мінімум 3 028 грн. Отже, гарантована виплата на поховання для військового пенсіонера 15 140 грн. При цьому допомога на поховання не здійснюється, якщо поховання було здійснено коштом держави.

Допомога на поховання та недоотримана пенсія – хто і як може отримати виплати

“Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до Пенсійного фонду, надати документ, що посвідчує особу, зокрема паспорт, заяву про виплату самої допомоги, свідоцтво про смерть та витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання відповідної допомоги”, – пояснює Коробкін.

За словами журналіста, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилась недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті. Звернутися за такою допомогою потрібно протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Як поснює Коробкін, допомога може виплачуватись або якщо померлий безпосередньо працівник, або якщо це його родичі, це може бути дружина, чоловік, діти, брати, сестри, онуки, які не досягли 18 років і не мають інших родичів, які могли б за ними доглядати.

“Допомога на поховання призначається в цьому випадку в розмірі 4 100 грн”, – зазначив журналіст.

Ще новини України: Грошова допомога від ООН на Київщині – хто може отримати виплати 3600 гривень