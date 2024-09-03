Українці з маленькими пенсійними виплатами отримають спеціальну надбавку до пенсії у вересні.

У вересні частина пенсіонерів отримає спеціальну надбавку до пенсії.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінсоцполітики.

Відомо, що надбавка надається від Всесвітньої продовольчої програми ООН для громадян, що живуть у зоні активних або потенційних бойових дій.

Критерії для отримання надбавки включають пенсію меншу ніж 3 250 гривень та відсутність допомоги від міжнародних організацій або виплат для ВПО після 1 березня 2023 року.

Як зміниться вереснева пенсія

Деякі українці отримають спеціальну надбавку до пенсії у вересні – про кого йдеться

Частина пенсіонерів зможе отримати надбавку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Така доплата надається громадянам, що живуть у зоні активних та потенційних бойових дій.

Також критеріями для отримання цієї надбавки є те, що:

пенсія особи менша ніж 3 250 гривень;

пенсіонер не отримував допомоги від міжнародних організацій або виплат для ВПО після 1 березня 2023 року.

Розмір такої надбавки розраховується індивідуально, як різниця між 3 250 і сумою пенсії. Тобто особа, яка має пенсійну виплату – 3 тисячі гривень отримує доплату 250 гривень.

Надбавка від ООН призначається автоматично. Перелік отримувачів визначається залежно від даних, що зафіксовані у реєстрах.

Варто звернути увагу, що така надбавка надається до кінця 2024 року.

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