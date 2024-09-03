Українці з маленькими пенсійними виплатами отримають спеціальну надбавку до пенсії у вересні.
У вересні частина пенсіонерів отримає спеціальну надбавку до пенсії.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінсоцполітики.
Відомо, що надбавка надається від Всесвітньої продовольчої програми ООН для громадян, що живуть у зоні активних або потенційних бойових дій.
Критерії для отримання надбавки включають пенсію меншу ніж 3 250 гривень та відсутність допомоги від міжнародних організацій або виплат для ВПО після 1 березня 2023 року.
Як зміниться вереснева пенсія
Деякі українці отримають спеціальну надбавку до пенсії у вересні – про кого йдеться
Частина пенсіонерів зможе отримати надбавку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Така доплата надається громадянам, що живуть у зоні активних та потенційних бойових дій.
Також критеріями для отримання цієї надбавки є те, що:
- пенсія особи менша ніж 3 250 гривень;
- пенсіонер не отримував допомоги від міжнародних організацій або виплат для ВПО після 1 березня 2023 року.
Розмір такої надбавки розраховується індивідуально, як різниця між 3 250 і сумою пенсії. Тобто особа, яка має пенсійну виплату – 3 тисячі гривень отримує доплату 250 гривень.
Надбавка від ООН призначається автоматично. Перелік отримувачів визначається залежно від даних, що зафіксовані у реєстрах.
Варто звернути увагу, що така надбавка надається до кінця 2024 року.
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