У Мінреінтеграції відповіли на питання, чи мають право на виплати ВПО переселенці, які виїхали з ТОТ і деякий час перебували за кордоном.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.
Йдеться про щомісячну допомогу від держави на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших ВПО.
Виплати ВПО
Чинним законодавством передбачено, що на виплати мають право внутрішні переселенці з територій, що входять до Переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309. Але за умови, що:
- стосовно цих територій не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації;
- ці особи не перебували за кордоном більш ніж 30 днів підряд на дату звернення по допомогу.
Чи мають право на виплати ВПО переселенці з ТОТ, які повернулися в Україну через інші країни
Також за результатами роботи Координаційного штабу з питань ВПО вже напрацьовано проєкт Постанови КМУ щодо підтримки громадян, які отримали притулок в інших державах, але повернулися в Україну.
Цим проєктом передбачено, що такі особи, які вперше звертаються за призначенням виплат ВПО, матимуть право на їх отримання через 15 днів після повернення.
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