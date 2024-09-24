У Мінреінтеграції відповіли на питання, чи мають право на виплати ВПО переселенці, які виїхали з ТОТ і деякий час перебували за кордоном.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Йдеться про щомісячну допомогу від держави на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших ВПО.

Виплати ВПО

Чинним законодавством передбачено, що на виплати мають право внутрішні переселенці з територій, що входять до Переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309. Але за умови, що:

стосовно цих територій не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації;

ці особи не перебували за кордоном більш ніж 30 днів підряд на дату звернення по допомогу.

Чи мають право на виплати ВПО переселенці з ТОТ, які повернулися в Україну через інші країни

Також за результатами роботи Координаційного штабу з питань ВПО вже напрацьовано проєкт Постанови КМУ щодо підтримки громадян, які отримали притулок в інших державах, але повернулися в Україну.

Цим проєктом передбачено, що такі особи, які вперше звертаються за призначенням виплат ВПО, матимуть право на їх отримання через 15 днів після повернення.

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