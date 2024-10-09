єВідновлення: розширено можливості подання заяв на компенсацію за знищене житло

Розширено можливості подання заяв на компенсацію за знищене житло за програмою єВідновлення. Розповідаємо про це детальніше.

Відтепер українці, які втратили оселю через війну, можуть подати заяву на компенсацію за знищене майно через портал Дія. Раніше така можливість була доступна лише через мобільний застосунок Дія. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Заяву необхідно подати, щоб отримати житловий сертифікат на купівлю нової домівки або ж кошти на відбудову на власній земельній ділянці, якщо було знищено приватний будинок.

єВідновлення: як подати заяву через портал Дія

Для подання заяви необхідно:

Авторизуватися на порталі Дія. Клікнути на «Каталог послуг», розділ «Громадянам», вибрати «Земля, будівництво, нерухомість». Вибрати послугу «Компенсація за пошкоджене або знищене майно». Вибрати об’єкт і тип компенсації (житловий сертифікат або грошова виплата) та заповнити анкету. Перевірити дані й підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Крім того, заяву можна подати в будь-якому Центрі надання адміністративних послуг. Тобто не лише у громаді, де розташоване знищене майно, а по всій Україні.

Програму єВідновлення реалізують Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство цифрової трансформації за сприяння USAID, UK Dev і Фонду Східна Європа.

Отримати більш детальну інформацію про програму можна на сайті.

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