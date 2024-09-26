Грошова допомога звільненим з полону та їх родинам: як отримати 100 тисяч одноразово і за кожен рік

Грошова допомога звільненим з полону та їх родинам гарантується і має надаватися державою. Розповідаємо про це детальніше.

Яка допомога надається

При Мінреінтеграції продовжує працювати Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Комісія встановлює факт перебування в полоні військових і цивільних, в тому числі вже звільнених з полону осіб. До складу цієї Комісії входять представники державних органів і профільних громадських організацій.

Після встановлення Комісією факту позбавлення особи особистої свободи Мінреінтеграції виплачує одноразову державну грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень особам, звільненим з полону.

Також Міністерство здійснює виплати щорічної державної допомоги у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні колишнім полоненим або членам родин тих, хто досі перебуває в полоні.

Грошова допомога звільненим з полону та їх родинам: як отримати

Для отримання зазначених державних грошових допомог потрібно звернутися до Мінреінтеграції. З алгоритмом дій і переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням

Зразок заяви про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України — тут , заяви про отримання державної грошової допомоги — за цим посиланням

У разі виникнення питань щодо отримання держдопомог звільненим з полону і членам сімей полонених можна звертатися до Мінреінтеграції за номерами: (044) 355-14-56 та (097) 901-55-71.

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