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Грошова допомога звільненим з полону та їх родинам: як отримати 100 тисяч одноразово і за кожен рік

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Журналіст
Грошова допомога звільненим з полону та їх родинам: як отримати 100 тисяч одноразово і за кожен рік

Грошова допомога звільненим з полону та їх родинам гарантується і має надаватися державою. Розповідаємо про це детальніше.

Яка допомога надається

При Мінреінтеграції продовжує працювати Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Комісія встановлює факт перебування в полоні військових і цивільних, в тому числі вже звільнених з полону осіб. До складу цієї Комісії входять представники державних органів і профільних громадських організацій.

Після встановлення Комісією факту позбавлення особи особистої свободи Мінреінтеграції виплачує одноразову державну грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень особам, звільненим з полону.

Також Міністерство здійснює виплати щорічної державної допомоги у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні колишнім полоненим або членам родин тих, хто досі перебуває в полоні.

Грошова допомога звільненим з полону та їх родинам: як отримати 100 тисяч одноразово і за кожен рік

Грошова допомога звільненим з полону та їх родинам: як отримати

Для отримання зазначених державних грошових допомог потрібно звернутися до Мінреінтеграції. З алгоритмом дій і переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням

Зразок заяви про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України — тут , заяви про отримання державної грошової допомоги — за цим посиланням

У разі виникнення питань щодо отримання держдопомог звільненим з полону і членам сімей полонених можна звертатися до Мінреінтеграції за номерами: (044) 355-14-56 та (097) 901-55-71.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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