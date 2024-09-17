У багатьох містах України надається грошова допомога мобілізованим. Кошти виділяються з місцевих бюджетів. Розповідаємо про це детальніше.

Мобілізовані в Україні громадяни мають право на отримання фінансової допомоги від місцевих органів влади в розмірі від 10 000 до 50 000 гривень.

Розмір допомоги залежить від регіону і визначається відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Скільки і в яких містах виділяють грошей мобілізованим Захисникам у якості одноразової допомоги, дізнавалися журналісти znaj.ua.

Грошова допомога мобілізованим: скільки платять в різних містах України

Київ

У Києві солдати та контрактники, мобілізовані після 1 грудня 2023 року, отримають по 30 000 гривень. Виплата має здійснюватися автоматично банківським переказом на зарплатний рахунок військовослужбовця.

Луцьк

У Луцьку військовослужбовці за контрактом у 2024 році отримають 15 000 гривень.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську мобілізовані солдати отримають 50 000 грн, якщо воюватимуть на передовій, і 20 000 грн в іншому випадку.

Львів

У Львові ті, хто підписує контракт з десантниками або військово-морськими силами, отримують 50 000 грн і 25 000 грн за місцевою програмою соціальної допомоги.

Одеса

В Одесі з початку 2024 року мобілізованим та контрактникам автоматично виплачують 20 000 гривень.

Полтава

У Полтаві передбачено 10 000 грн, а в деяких районах області – 50 000 грн.

Тернопіль

У Тернополі мобілізованим для участі в бойових діях виплачують 10 000 грн на спорядження.

Чернігів

У Чернігові виплачують 15 000 грн, а внутрішньо переміщеним особам, які проживають у місті більше року, додатково виплачують 20 000 грн.

Вінниця

Наразі у Вінниці виплат немає, але громадяни запропонували виплачувати 50 000 гривень добровольцям і 30 000 гривень мобілізованим. Якщо цю петицію підтримає достатня кількість людей, мерія розгляне її.

Харківщина

У Богодухівській громаді Харківської області кожен мобілізований отримує 50 000 грн., включаючи внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у регіоні. Сім’ї та батьки зниклих безвісти військовослужбовців також мають право на одноразову виплату у розмірі 10 000 гривень.

Автори матеріалу підкреслюють, що ці виплати залежать від місцевих органів влади і не регулюються державою. У разі неотримання виплати мобілізований повинен звернутися до військового комісаріату або органу соціального захисту населення та надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, мобілізаційних документів, реквізитів банківського рахунку та особистих даних.

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