Грошова допомога мешканцям Харківщини: як отримати

Грошова допомога мешканцям Харківщини надається у рамках програми соціального захисту населення області. Розповідаємо про це детальніше.
Грошова допомога мешканцям Харківщини: хто може отримати
Про це нагадують у ГО “ВПО України“.
Програма соцзахисту населення в Харківській області передбачає надання одноразової грошової допомоги жителям Харківщини, які:
- опинилися у складній життєвій ситуації;
- мають важке захворювання, яке потребує оперативного втручання;
- постраждали внаслідок надзвичайної ситуації на території області, або родинам загиблих внаслідок надзвичайної ситуації;
- постраждалих внаслідок пожежі або стихійного лиха.
Отже, палиці, милиці, крісла-стільці або крісла колісні теж можна отримати в рамках даної програми.
Як отримати допомогу на Харківщині
Для отримання допомоги за програмою потрібно звернутись із заявою на ім’я голови ХОВА, або ХОР, або ж заступників чи обласних депутатів.
Допомогти з написанням заяви, а також збором необхідних документів можуть представники соцзахисту у громаді, старости або депутати місцевих рад на місцях.
Увесь перелік необхідних документів, які необхідні для написання заяви — за посиланням
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