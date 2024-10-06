Грошова допомога мешканцям Харківщини: як отримати

Грошова допомога мешканцям Харківщини надається у рамках програми соціального захисту населення області. Розповідаємо про це детальніше.

Грошова допомога мешканцям Харківщини: хто може отримати

Про це нагадують у ГО “ВПО України“.

Програма соцзахисту населення в Харківській області передбачає надання одноразової грошової допомоги жителям Харківщини, які:

опинилися у складній життєвій ситуації;

мають важке захворювання, яке потребує оперативного втручання;

постраждали внаслідок надзвичайної ситуації на території області, або родинам загиблих внаслідок надзвичайної ситуації;

постраждалих внаслідок пожежі або стихійного лиха.

Увага! Із серпня 2024 року програма передбачає також використання коштів для забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, які втратили працездатність та ще не встигли оформити інвалідність.

Отже, палиці, милиці, крісла-стільці або крісла колісні теж можна отримати в рамках даної програми.

Як отримати допомогу на Харківщині

Для отримання допомоги за програмою потрібно звернутись із заявою на ім’я голови ХОВА, або ХОР, або ж заступників чи обласних депутатів.

Допомогти з написанням заяви, а також збором необхідних документів можуть представники соцзахисту у громаді, старости або депутати місцевих рад на місцях.

Увесь перелік необхідних документів, які необхідні для написання заяви — за посиланням

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