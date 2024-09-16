Грошова допомога: домогосподарства у 8 областях можуть отримати до 36 000 гривень

Домогосподарства у 8 областях України можуть отримати до 36 000 гривень. Така грошова допомога надається міжнародним донором. Розповідаємо подробиці про неї детальніше.
Постраждалі від війни домогосподарства у восьми областях можуть отримати гранти від міжнародного донора
Метою ініціативи є підтримка вразливих домогосподарств, що постраждали внаслідок збройного конфлікту. Зокрема, внутрішньо переміщених домогосподарств чи тих, які повернулися додому після переміщення.
Відповідна програма реалізується Представництвом Естонської ради у справах біженців в Україні та фінансується Генеральним директоратом цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) і Міністерством закордонних справ Естонії.
На що виділяється грошова допомога
Фінансова допомога спрямована на запуск або відновлення господарської діяльності у таких галузях:
- тваринництво,
- рослинництво,
- бджолярство,
- городництво,
- приготування продуктів харчування,
- надання послуг,
- пошив або ремонт одягу,
- ремесла тощо.
Хто може подати заявку на грошову допомогу
- Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства у громадах:
- Дніпропетровської області: Синельниківський район, Покровська та Васильківська громади.
- Донецької області: Покровський район, Добропільська громада.
- Запорізької області: Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади.
- Кіровоградської області.
- Миколаївської області: Миколаївський район, Шевченківська й Ольшанська громади.
- Полтавської області: Кременчуцький район, Кременчуцька громада та Миргородський район, Миргородська громада.
- Харківської області: Чугуївський район, Зміївська та Новопокровська громади, а також Ізюмський район, Барвінківська і Слобожанська громади.
- Черкаської області.
Відібрані домогосподарства зможуть отримати грант від 26 000 до 36 000 гривень для придбання товарів і послуг, які повинні бути спрямовані на масштабування виробництва та/або отримання прибутку.
Дізнатися докладніше про умови програми та заповнити заявку на участь можна за цим посиланням
Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога від УВКБ ООН: хто може її отримати