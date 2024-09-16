Грошова допомога: домогосподарства у 8 областях можуть отримати до 36 000 гривень

Домогосподарства у 8 областях України можуть отримати до 36 000 гривень. Така грошова допомога надається міжнародним донором. Розповідаємо подробиці про неї детальніше.

Постраждалі від війни домогосподарства у восьми областях можуть отримати гранти від міжнародного донора

Метою ініціативи є підтримка вразливих домогосподарств, що постраждали внаслідок збройного конфлікту. Зокрема, внутрішньо переміщених домогосподарств чи тих, які повернулися додому після переміщення.

Відповідна програма реалізується Представництвом Естонської ради у справах біженців в Україні та фінансується Генеральним директоратом цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) і Міністерством закордонних справ Естонії.

На що виділяється грошова допомога

Фінансова допомога спрямована на запуск або відновлення господарської діяльності у таких галузях:

тваринництво,

рослинництво,

бджолярство,

городництво,

приготування продуктів харчування,

надання послуг,

пошив або ремонт одягу,

ремесла тощо.

Хто може подати заявку на грошову допомогу

Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства у громадах:

Дніпропетровської області: Синельниківський район, Покровська та Васильківська громади.

Донецької області: Покровський район, Добропільська громада.

Запорізької області: Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади.

Кіровоградської області.

Миколаївської області: Миколаївський район, Шевченківська й Ольшанська громади.

Полтавської області: Кременчуцький район, Кременчуцька громада та Миргородський район, Миргородська громада.

Харківської області: Чугуївський район, Зміївська та Новопокровська громади, а також Ізюмський район, Барвінківська і Слобожанська громади.

Черкаської області.

Відібрані домогосподарства зможуть отримати грант від 26 000 до 36 000 гривень для придбання товарів і послуг, які повинні бути спрямовані на масштабування виробництва та/або отримання прибутку.

Дізнатися докладніше про умови програми та заповнити заявку на участь можна за цим посиланням

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