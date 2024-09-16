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Грошова допомога: домогосподарства у 8 областях можуть отримати до 36 000 гривень

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Грошова допомога: домогосподарства у 8 областях можуть отримати до 36 000 гривень

Домогосподарства у 8 областях України можуть отримати до 36 000 гривень. Така грошова допомога надається міжнародним донором. Розповідаємо подробиці про неї детальніше.

Постраждалі від війни домогосподарства у восьми областях можуть отримати гранти від міжнародного донора

Метою ініціативи є підтримка вразливих домогосподарств, що постраждали внаслідок збройного конфлікту. Зокрема, внутрішньо переміщених домогосподарств чи тих, які повернулися додому після переміщення.

Відповідна програма реалізується Представництвом Естонської ради у справах біженців в Україні та фінансується Генеральним директоратом цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) і Міністерством закордонних справ Естонії.

На що виділяється грошова допомога

Фінансова допомога спрямована на запуск або відновлення господарської діяльності у таких галузях:

  • тваринництво,
  • рослинництво,
  • бджолярство,
  • городництво,
  • приготування продуктів харчування,
  • надання послуг,
  • пошив або ремонт одягу,
  • ремесла тощо.

Хто може подати заявку на грошову допомогу

  • Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства у громадах:
  • Дніпропетровської області: Синельниківський район, Покровська та Васильківська громади.
  • Донецької області: Покровський район, Добропільська громада.
  • Запорізької області: Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади.
  • Кіровоградської області.
  • Миколаївської області: Миколаївський район, Шевченківська й Ольшанська громади.
  • Полтавської області: Кременчуцький район, Кременчуцька громада та Миргородський район, Миргородська громада.
  • Харківської області: Чугуївський район, Зміївська та Новопокровська громади, а також Ізюмський район, Барвінківська і Слобожанська громади.
  • Черкаської області.

Відібрані домогосподарства зможуть отримати грант від 26 000 до 36 000 гривень для придбання товарів і послуг, які повинні бути спрямовані на масштабування виробництва та/або отримання прибутку.

Дізнатися докладніше про умови програми та заповнити заявку на участь можна за цим посиланням

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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