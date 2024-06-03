Грошова допомога ВПО у Запоріжжі: стартує реєстрація, хто і як може отримати

Грошова допомога ВПО у Запоріжжі надаватиметься французькою гуманітарною організацією Triangle Génération Humanitaire. Розповідаємо, хто і як може отримати.
Французька гуманітарна організація Triangle Génération Humanitaire розпочинає реєстрацію на грошову допомогу населенню, евакуйованому не раніше 30-35 днів.
Грошова допомога ВПО у Запоріжжі: хто і як може отримати
Категорії з числа ВПО, які можуть отримати допомогу:
- Домогосподарства, де є люди з інвалідністю (1,2,3);
- Багатодітні родини;
- Батьки-одиначки (офіційні документи);
- Вагітні (Довідка про вагітність);
- Люди 70+.
Умови для реєстрації:
- Від сім’ї, достатньо однією людини, головне, щоб були всі документи на всіх членів родини. Необхідні документи: паспорт, ІПН, довідка ВПО, діти (свідоцтво про народження).
- Особа/сімʼї не отримували грошову допомогу за останні 6 місяців, в будь-яких інших гуманітарних організаціях.
Як зареєструватися
Реєстрація буде проходити 3.06.2024 та 04.06.2024 у м. Запоріжжя за адресою: проспект Соборний 181, початок об 11.00.
Увага! Черга жива, ніяких попередніх або електронних форм реєстраціі не озвучено. Вся реєстрація очно представником з родини та обов’язково з оригіналами документів ВПО кожного члена включно з дітьми.
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