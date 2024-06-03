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Грошова допомога ВПО у Запоріжжі: стартує реєстрація, хто і як може отримати

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Грошова допомога ВПО у Запоріжжі: стартує реєстрація, хто і як може отримати

Грошова допомога ВПО у Запоріжжі надаватиметься французькою гуманітарною організацією Triangle Génération Humanitaire. Розповідаємо, хто і як може отримати.

Французька гуманітарна організація Triangle Génération Humanitaire розпочинає реєстрацію на  грошову допомогу населенню, евакуйованому не раніше 30-35 днів.

Грошова допомога ВПО у Запоріжжі: хто і як може отримати

Категорії з числа ВПО,  які можуть отримати допомогу:

  • Домогосподарства, де є люди з інвалідністю (1,2,3);
  • Багатодітні родини;
  • Батьки-одиначки (офіційні документи);
  • Вагітні (Довідка про вагітність);
  • Люди 70+.

Умови для реєстрації:

  • Від сім’ї, достатньо однією людини, головне, щоб були всі документи на всіх членів родини. Необхідні документи: паспорт, ІПН, довідка ВПО, діти (свідоцтво про народження).
  • Особа/сімʼї не отримували грошову допомогу за останні 6 місяців, в будь-яких інших гуманітарних організаціях.

Як зареєструватися

Реєстрація буде проходити  3.06.2024 та 04.06.2024 у м. Запоріжжя за адресою: проспект Соборний 181, початок об 11.00.

Увага! Черга жива,  ніяких попередніх або електронних форм реєстраціі не озвучено.  Вся реєстрація очно представником з родини та обов’язково з оригіналами документів ВПО кожного члена включно з дітьми.

 

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