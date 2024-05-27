5 випадків коли ВПО можуть звернутися за виплатами повторно

Випадків, коли ВПО можуть звернутися за виплатами повторно, не багато, але вони є. Крім того, якщо у 2023 році таких випадків було три, то сьогодні їх кількість збільшилася до п’яти. Розповідаємо про це детальніше.

Інформацію надав Юридичний порадник для ВПО.

Коли ВПО можуть звернутися за виплатами повторно

Ще наприкінці 2023 р. було внесено зміни до Порядку надання допомоги на проживання ВПО (далі – Порядок) і ВПО у виняткових випадках отримали право на повторне звернення. Мова йде про наступні три випадки, які залишаються актуальними досі:

ВПО відмовилася від виплат та/або яку було знято з обліку ВПО, у разі повернення особи до покинутого місця проживання, однак особі довелося повторно переміщуватися:

Випадок 1. З території, на якій оголошено обов’язкову евакуацію після 1 серпня 2023 р., якщо людину включено до переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуюють

Випадок 2. З території, на якій ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф, яка включена до Переліку.

Випадок 3. Після повернення додому житло людини було знищено або пошкоджено до ступеня непридатності для проживання

Іншими словами всі три випадки стосуються ситуації, коли ВПО повернулася додому, що було підставою для припинення виплат, однак обʼєктивна ситуація змусила людину знову переміщуватися.

Важливо! Винятки не стосуються повернення на ТОТ.

У 2024 році Порядок був вдосконалений. Фактично ці зміни дозволили більшій кількості ВПО звернутися за призначенням допомоги з 1 березня ще на 6 місяців.

Так, зараз можна претендувати на призначення виплат ще на 6 місяців навіть у разі, якщо:

Випадок 4. ВПО відмовилася від допомоги та (або) її було знято з обліку, у звʼязку із поверненням до покинутого місця проживання, з якого здійснювалося переміщення

Випадок 5. Допомога ВПО була припинена та (або) її було знято з обліку, у звʼязку із поверненням до покинутого місця проживання, з якого здійснювалося переміщення

Важливо! У разі зняття з обліку ВПО слід буде звернутися за оформленням довідки ВПО наново. Для осіб, які звертаються повторно, така процедура можлива лише ОФЛАЙН.

Слід памʼятати, що НЕ йдеться про безумовне право на отримання допомоги у разі повторного звернення у одному із вище зазначених випадків. Також необхідно обовʼязково відповідати майновим критеріям, а у випадках 4️ і 5️ ще й належати до категорій осіб, які потребують особливої підтримки і, як наслідок, мають право на виплати (пенсіонери, особи з інвалідністю, сімʼї з дітьми до 18 р. тощо).

Окрім того, розглядаючи випадки звернення за виплатами після повернення з-за кордону та після зняття депозиту, встановлюються і часові межі, коли у ВПО виникає право на звернення за виплатами:

у разі повернення з-за кордону – не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну;

у разі зняття депозиту – має минути не менше 3 місяців перед зверненням.

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