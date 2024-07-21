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4 види грошової допомоги на дітей, які можна оформити через «Дію»

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Журналіст
4 види грошової допомоги на дітей, які можна оформити через «Дію»

Деякі види грошової допомоги на дітей в Україні можна оформити через «Дію». Розповідаємо про це детальніше.

Чотири види грошової допомоги на дітей, які можна оформити через «Дію»

Чотири види соціальної допомоги доступні зараз для сімей з дітьми на порталі Дія:

  • при усиновленні дитини – для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • людині, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність;
  • людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності;
  • на дитину одинокій матері або батьку – для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі.
Увага! Це – не додаткові виплати. Сервіс орієнтований на тих, хто звертається за призначенням допомоги вперше, або тих, хто планує її переоформити через закінчення терміну призначення.

 

Як оформити допомогу через «Дію»

4 види грошової допомоги на дітей, які можна оформити через «Дію»

Допомогу можна оформити дистанційно так: «Послуги» – «Заява на призначення допомоги» – заповнити та підписати Дія.Підписом.

Допомогу призначають упродовж 10 днів з моменту звернення.

Повідомлення про результат опрацювання надійде в особистий кабінет користувача на порталі Дія або на електронну пошту.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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