4 види грошової допомоги на дітей, які можна оформити через «Дію»

Деякі види грошової допомоги на дітей в Україні можна оформити через « Дію ». Розповідаємо про це детальніше.

Чотири види грошової допомоги на дітей, які можна оформити через «Дію»

Чотири види соціальної допомоги доступні зараз для сімей з дітьми на порталі Дія:

при усиновленні дитини – для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

людині, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність;

людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності;

на дитину одинокій матері або батьку – для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі.

Увага! Це – не додаткові виплати. Сервіс орієнтований на тих, хто звертається за призначенням допомоги вперше, або тих, хто планує її переоформити через закінчення терміну призначення.

Як оформити допомогу через «Дію»

Допомогу можна оформити дистанційно так: «Послуги» – «Заява на призначення допомоги» – заповнити та підписати Дія.Підписом.

Допомогу призначають упродовж 10 днів з моменту звернення.

Повідомлення про результат опрацювання надійде в особистий кабінет користувача на порталі Дія або на електронну пошту.

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