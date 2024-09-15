21 000 грн на тверде паливо: термін подачі заявок подовжили – Мінреінтеграції

Як повідомлялося раніше, мешканці прифронтових територій можуть отримати 21 000 грн на тверде паливо. Термін подачі заявок на цю допомогу продовжили.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

До уваги мешканців прифронтових територій: заяви на отримання грошової допомоги для купівлі твердого палива прийматимуться до 25 вересня, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті міністерства

Нагадаємо, агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у партнерстві з Мінреінтеграції реалізують спільний проєкт із надання разової грошової допомоги на придбання твердого побутового палива для вразливих категорій населення на прифронтових територіях.

Йдеться про виплату у розмірі 21 тисячі гривень на одне домогосподарство на опалювальний сезон.

21 000 грн на тверде паливо – подробиці

Першочергово відповідну допомогу отримують люди, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з рф або лінії зіткнення. Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Для отримання допомоги громадяни мали до 16 вересня подати відповідні заяви до місцевих органів влади. Проте з метою забезпечення належного охоплення населення допомогою заяви прийматимуться до 25 вересня 2024 року.

З алгоритмом отримання фінансової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива можна ознайомитися за посиланням.

Увага! Аби переконатися, що у вашому населеному пункті продовжено термін прийому заявок, рекомендуємо уточнювати інформацію в органах місцевого самоврядування.

Можливо, вам також буде цікаво: Коли мешканці прифронтових територій отримають 21 000 грн на паливо і як подати заявку