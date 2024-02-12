ВПО у Києві можуть безкоштовно отримати обігрівачі. Розповідаємо, хто саме з переселенців може розраховувати на таку допомогу і куди звертатися.

Підтримку внутрішньо-переміщеним особам надає ВБФ “Деполь Україна”. В даному випадку вона спрямована на найвразливіших із них.

Наш фонд продовжує системно допомагати тим, хто втратив дім або був вимушений покинути домівку з безпекових причин. Ми знаємо, що дім – це про тепло та затишок. І навіть тимчасове помешкання має бути теплим і комфортним. Ділимося обігрівачами, які зроблять вашу оселю теплою! – йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці фонду

Хто з ВПО у Києві може отримати обігрівачі

Телефонуйте за номером гарячої лінії, якщо всі три пункти про вас:

ви ВПО

маєте довідку ВПО терміном до 30 днів

у вашому помешканні холодно.

Номер гарячої лінії: 0 800 300 017

Кількість обігрівачів обмежена. Всю інформацію про документи та оформлення заявки можна надати оператору гарячої лінії.

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