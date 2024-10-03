107
Тег:
ВПОдеДопомогаОдеса
107

Допомога для ВПО в Одесі: можна безкоштовно отримати ковдри – подробиці

Автор -
Журналіст
Допомога для ВПО в Одесі: можна безкоштовно отримати ковдри – подробиці

Безкоштовно отримати ковдри можуть ВПО в Одесі і області, які належать до певних категорій. Благодійники відкрили реєстрацію на отримання сьогодні. Розповідаємо про це детальніше.

Допомогу надає міський гуманітарний центр БФ “Пліч-о-пліч”. Саме він відкрив реєстрацію на отримання ковдр.

Хто з ВПО в Одесі і області може отримати ковдри

Допомога для ВПО в Одесі: можна безкоштовно отримати ковдри – подробиці

Критерії для отримання:

  • Внутрішньо переміщені родини з довідкою ВПО Одеси та Одеської області за 2024 рік;
  • ВПО (2022-2024) з інвалідністю 1 та 2 групи, а також тяжкими захворюваннями;
  • ВПО (2022-2024) одинокі батьки, з витягом згідно 135 ст.

Як отримати ковдри в Одесі

Допомога для ВПО в Одесі: можна безкоштовно отримати ковдри – подробиці

Тільки якщо ви підпадаєте під одну із вищезазначених категорій, телефонуйте за номером телефону: 0671270009

Вам призначать дату та час отримання.

Видача відбудеться у понеділок, 7 жовтня з 10:00 до 14:00.

При собі мати пакет документів на родину та підтверджуючі категорії родин.

Кількість ковдр обмежена.

Реєстрація буде закрита після отримання граничної кількості заявок.

Можливо, вам також буде цікаво: Реєстрація на грошову допомогу від NRC завершена: коли чекати відповідь і які можуть виникнути проблеми

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Схожі публікації

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу