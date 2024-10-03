Допомога для ВПО в Одесі: можна безкоштовно отримати ковдри – подробиці

Безкоштовно отримати ковдри можуть ВПО в Одесі і області, які належать до певних категорій. Благодійники відкрили реєстрацію на отримання сьогодні. Розповідаємо про це детальніше.
Допомогу надає міський гуманітарний центр БФ “Пліч-о-пліч”. Саме він відкрив реєстрацію на отримання ковдр.
Хто з ВПО в Одесі і області може отримати ковдри
Критерії для отримання:
- Внутрішньо переміщені родини з довідкою ВПО Одеси та Одеської області за 2024 рік;
- ВПО (2022-2024) з інвалідністю 1 та 2 групи, а також тяжкими захворюваннями;
- ВПО (2022-2024) одинокі батьки, з витягом згідно 135 ст.
Як отримати ковдри в Одесі
Тільки якщо ви підпадаєте під одну із вищезазначених категорій, телефонуйте за номером телефону: 0671270009
Вам призначать дату та час отримання.
Видача відбудеться у понеділок, 7 жовтня з 10:00 до 14:00.
При собі мати пакет документів на родину та підтверджуючі категорії родин.
Кількість ковдр обмежена.
Реєстрація буде закрита після отримання граничної кількості заявок.
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