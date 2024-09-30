Біженці з 6 областей України більше не отримуватимуть автоматичний захист у Норвегії. Керівництво приймаючої країни вважає дані регіони безпечними. Але є деякі виключення. Розповідаємо про це детальніше.

Отже, Норвегія змінила політику щодо надання захисту українським біженцям

Біженці з 6 областей України більше не отримуватимуть автоматичний захист у Норвегії

З 27 вересня скасовано автоматичне отримання захисту для українських біженців із шести областей України:

Львівської,

Волинської,

Закарпатської,

Івано-Франківської,

Тернопільської,

Рівненської.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Повідомляється, що Директорат у справах іноземців (UDI) вважає зазначені вище області безпечними. Тому люди, які прибуватимуть до країни звідти, проходитимуть індивідуальну оцінку їхніх потреб у захисті та можуть отримати відмову у наданні притулку.

Вказані зміни необхідні для здійснення контролю і сталості міграційних процесів, а також для подальшої можливості рівномірно допомагати українцям.

Але є виключення

Увага! Зміни не стосуються українців, які вже отримали тимчасовий захист у Норвегії, та їхніх близьких родичів.

Також нововведення не поширюється на осіб, яким пропонується медична евакуація до Норвегії (пацієнтів служби Medevac), і, відповідно, родичів, які їх супроводжують.

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