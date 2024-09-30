Біженці з 6 областей України більше не отримуватимуть автоматичний захист у Норвегії. Керівництво приймаючої країни вважає дані регіони безпечними. Але є деякі виключення. Розповідаємо про це детальніше.
Отже, Норвегія змінила політику щодо надання захисту українським біженцям
Біженці з 6 областей України більше не отримуватимуть автоматичний захист у Норвегії
З 27 вересня скасовано автоматичне отримання захисту для українських біженців із шести областей України:
- Львівської,
- Волинської,
- Закарпатської,
- Івано-Франківської,
- Тернопільської,
- Рівненської.
Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.
Повідомляється, що Директорат у справах іноземців (UDI) вважає зазначені вище області безпечними. Тому люди, які прибуватимуть до країни звідти, проходитимуть індивідуальну оцінку їхніх потреб у захисті та можуть отримати відмову у наданні притулку.
Вказані зміни необхідні для здійснення контролю і сталості міграційних процесів, а також для подальшої можливості рівномірно допомагати українцям.
Але є виключення
Також нововведення не поширюється на осіб, яким пропонується медична евакуація до Норвегії (пацієнтів служби Medevac), і, відповідно, родичів, які їх супроводжують.
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