Топ-5 способів повернути пристрасть у відносини

Сексуальний потяг у парі з часом може слабшати – партнери вже добре знають один одного, тому втрачається ефект несподіванки в інтимних взаємодіях. А без гарного сексу стосунки не можуть бути гармонійними, тому з’являються образи, непорозуміння та взаємні закиди.

Однак є прості та доступні всім способи повернути колишню пристрасть у стосунки та запустити новий виток яскравості у сексуальному житті.

1. Еротичні фантазії

Практично кожна доросла людина має інтимні бажання, які дуже хочеться реалізувати, але страшно говорити про це вголос. Можливо, це щось із розряду садо-мазо або щось близьке до жарких оргій. Ось про все це і потрібно розповісти своїй коханій людині.

Є ймовірність, що в результаті партнери вирішать обійтися тільки лайт-версією бажаних розваг або зовсім не будуть надто сміливі фантазії. Але сама ця розмова вже принесе користь – градус сексуального збудження у парі підвищиться – і секс стане гарячішим та приємнішим для обох.

2. Відверті фотографії

Навіть якщо закохані мешкають на одній території, у будь-якому випадку їм доводиться розлучатися по роботі чи навчанню. Саме в такі моменти можна радувати один одного пікантними знімками, пересилаючи їх смс або через інтернет. Якщо протягом дня дівчина напише коханому повідомлення з освідченням у коханні та доповнить слова відвертою фотографією, то до вечора чоловік уже буде розпалений і готовий до шаленого сексуального марафону.

3. Секс-іграшки

Одноманітні ласки, хоч би якими смачними і ніжними вони були, можуть набриднути – тоді треба придумати щось особливе, що внесе в інтимну близькість більше вогню та яскравості. Відмінний варіант – використовувати секс-іграшки. Девайси із секс-шопу можна застосовувати як під час попередніх пестощів, так і вже в процесі статевого акту. Для початку варто спробувати:

міні-вібратор для збуджуючої стимуляції клітора та сосків у дівчини, головки статевого члена, мошонки та промежини у чоловіка;

ерекційне кільце з віброкулею для продовження статевого акту та посилення задоволення у партнерки;

парний вібратор для яскравого збудження від одночасної вібродії на клітор і статевий член.

Коли з’явиться більше досвіду використання секс-пристроїв, варто перейти до моделей, що реалізують більш активну і наполегливу стимуляцію. Це анальні пробки з віброефектом, секс-іграшки для фістингу, атрибути для БДСМ-сексу.

4. Оргазми

Якщо сексуальний контакт не закінчився хоча б двома оргазмами – жіночим та чоловічим – можна сміливо сказати, що витівка не вдалася. Інтимні розваги завжди повинні приносити задоволення і призводити до яскравої кульмінації.

Якщо ж дівчина регулярно залишається без бажаних оргазмів, пристрасть із пари швидко йде. Те саме стосується і партнера – млява ерекція чи неможливість досягти сім’явипорскування негативно впливають на душевний стан.

Щоб оргазми завжди були в інтимному житті, необхідно навчитися розуміти сексуальні бажання одне одного. Потрібно вивчати ерогенні точки на тілі, пробувати нові способи еротичної стимуляції, при необхідності використовувати лубриканти з збуджуючим ефектом.

5. Романтика

Тваринний секс – це, звичайно, добре і дуже заводить. Але якщо партнери завжди кохаються автоматично – без ніжної прелюдії та солодких ласок, то дуже скоро секс перестає здаватися таким бажаним. Не тільки дівчата відчувають потребу в романтиці, багатьом чоловікам теж подобається неквапливий і сповнений ніжності інтим.

Найпростіший спосіб влаштувати романтичний вечір – приготувати смачну легку вечерю, запалити ароматичні свічки та включити гарну музику. Є й інші варіанти – прийняти разом ванну з пухнастою піною, зробити еротичний масаж, влаштувати розкішний стриптиз, шепотіти ніжні слова під час прелюдії та сексу. А ще можна пограти з їжею – злизувати з тіла шоколад чи смачний джем.

Головне в любовних відносинах – це не забувати про справжні причини перебування разом. Потрібно частіше визнавати в теплих почуттях – щиро і проникливо, ставитися до другої половинки з повагою і ніжністю і обов’язково виявляти ініціативу в сексі.