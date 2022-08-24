SMS рассылка – инструмент успешного бизнеса

Главная цель любого бизнеса, в первую очередь, это прибыль. Для успешных бизнесменов, не секрет, что без рекламы не будет желаемого результата. Современный маркетинг предлагает огромное количество инструментов для продвижения продукта на рынке.

Сегодня рассмотрим довольно примитивный, но очень эффективный способ, который предоставляет платформа Hicell, A2P SMS рассылка способна охватить большое количество клиентов и увеличить спрос на востребованный продукт.

Сервисы смс рассылок предлагают коммерческим компаниям воспользоваться удобным интерфейсом и разными инструменты информирования своей аудитории. Конечно, не все так просто, к данному вопросу нужно подходить ответственно, чтобы не выкинуть деньги на ветер. Нужно подобрать целевую аудиторию, то есть базу клиентов. Также, выбрать инструмент рассылки и подобрать стиль информирования. Справится с данной задачей поможет вам платформа для рассылки смс.

Способы рассылки смс

Существует несколько методов информирования клиентов о предстоящих событиях. Рассмотрим самый популярные и результативные инструменты:

А2Р СМС рассылка – сообщение отправляется с веб-приложения https://hicell.com/, часто используется компаниями, так как данный метод позволяет проинформировать большое количество клиентов, с максимальным результатом. Учитывая что практически каждый человек пользуется мобильным телефоном, с уверенностью можно сказать, уведомление будет доставлено по назначению. Компании используют такую рассылку чтобы проинформировать о предстоящих акционных предложениях, скидках, поздравляют с праздниками, а также для прохождения идентификации на сайте. Мессенджеры – рассылка осуществляется в популярных приложениях, таких как Viber, Whatsapp, Google. Данный способ позволяет информировать клиентов в более презентабельном виде с добавлением медиа элементов. База действующих клиентов – HLR , это перечень абонентов которые активно пользуются абонентскими услугами. Данный инструмент используется для определения адресатов смс рассылки, чтобы информация не отправлялась в пустую.

Бизнес обязан идти в ногу со временем, для развития и прибыли, компания должна контактировать с клиентом. Для современного человека смартфон – это неотъемлемая часть жизни, и коммуникация с клиентом в этом плане очень удобна. Заботится о своих клиентах, поздравлять с праздниками, сообщать о скидках и акциях стало намного легче, а самое главное это максимально эффективно привлекает потребителей в конечном итоге. Поэтому, более простого и продуктивного метода чем смс рассылка попросту не придумаешь, особенно если использовать специальные сервисы и инструменты. Преимущества и выгода смс рассылки: