Сергей Токарев рассказал, как Украине стать центром высоких технологий

История становления стартапов высоких технологий в Украине – уникальная. Страна длительное время отставала в этой сфере от остального мира – сначала из-за тоталитарного режима СССР, затем из-за хаотичности 90-х. Лишь в середине двухтысячных у нас начала зарождаться технологическая культура.

Изначально – в виде множества талантливых программистов, нередко уезжающих на Запад в поисках лучшей жизни, затем – как сонм аутсорсинговых компаний. И лишь в последнее время украинские создатели технологий переключились на бизнес-мышление и начали развивать собственные компании, формируя таким образом IT среду Украины. О том, как поддержать развитие собственных продуктовых компаний и что необходимо нашей стране, чтобы стать лидером по IT стартапам, рассказал основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев.

По словам предпринимателя, в Украине сегодня есть множество людей с предпринимательским мышлением и прорывными идеями, десятки тысяч из которых – технологические. Как пример такой успешной идеи, Сергей Токарев приводит всемирно известный стартап Grammarly. Сегодня, спустя 12 лет с момента основания, его капитализация составляет около $13 миллиардов. Предприниматель задает нериторический вопрос – почему за это время мы смогли вырастить лишь одного такого гиганта? И даёт на него ответ.

Инфраструктура

Первой проблемой Токарев считает отсутствие инфраструктуры. Ещё 10 лет назад слово «стартап» было абсолютно чуждым украинским инвесторам. В стране рождалось огромное количество идей, однако они так ни во что и не развивались, не получая финансирования. Причина этому – плохая коммуникация между талантами и инвесторами, отсутствие культуры питчинга и хабов, в которых можно обмениваться идеями и продвигать их.

В последнее время эта ситуация стала меняться к лучшему. В стране начали работать венчурные фонды, инвесторы открыли охоту на единорогов. Это, в свою очередь, мотивирует технические таланты пробовать свои силы в мире стартапов. И это ещё не потолок, считает предприниматель. Экосистему можно укрепить ещё больше за счёт развития инвестиционного сообщества и создания более комфортных условий для разработчиков.

В рамках первого стоит отметить большой прорыв – создание премии Mazepa Awards для инвесторов. Эта инициатива станет площадкой не только для формирования профессионального комьюнити инвесторов, но и для питчинга идей, общения стартаперов с теми, кто может дать им финансирование.

Образование

Чтобы наши разработчики были конкурентоспособными и успешными, второе необходимое условие – актуальное образование. Сегодня классические ВУЗы в силу разных, в основном бюрократических, причин не справляются в полной мере с этой задачей.

Новому поколению программистов нужна новая среда для обучения и развития. Неформальная среда, в которой они смогут раскрыть свои таланты на полную. Возможность создать такие условия сегодня может в том числе и частный бизнес. Один из таких проектов – SET University. Это общая инициатива Сергея Токарева с Киевской школой экономики. SET University – это полноценный технологический ВУЗ. Однако от классических он будет отличаться всесторонним образованием студентов – здесь будут учить не только технологическим специальностям, но и предпринимательству. Большое внимание будет уделяться практике и работе в лабораториях с реальными кейсами, что позволит университету выпускать не просто дипломированных специалистов, а основателей полноценных продуктовых стартапов. А венчурная студия при университете станет гарантией того, что самые перспективные проекты получат заслуженное финансирование.

Оба фактора – развитие культуры инвестирования и модернизация образования, уверен Сергей Токарев, существенно помогут в становлении Украины как технологического центра Европы и мира.