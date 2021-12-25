Як прати і сушити пуховик: основні правила

Пухові куртки й пальта – найпоширеніший одяг у холодну пору. Щоб улюблені речі прослужили якнайдовше, треба правильно за ними доглядати. Тому часто виникають питання, як прати і сушити пуховик, щоб він не втратив зовнішній вигляд.

NNS разом з ТСН.ua допоможуть вам у цьому розібратися.

Як прати пуховик із пуху і пір’я: видалення плям

Для початку треба ретельно оглянути верхній одяг. Можливо, вам не доведеться прати пуховик у пральній машині, достатньо лише очищення руками. Невеликі плями можна легко видалити за допомогою правильно підібраного мийного засобу. Але для початку протестуйте його на непомітній ділянці пуховика.

Якщо плям немає, пуховик можна очистити звичайною губкою, яку треба змочити у воді з милом. З жирною плямою можна впоратися за допомогою бензину. Змочіть у ньому ватний тампон і нанесіть лише на місця із забрудненням. Потім посипте зверху сіллю, тальком або крохмалем. Протріть пляму, а залишки струсіть. Процедуру слід повторювати, поки пляма не зникне. Плями різного походження відчистить універсальний мийний засіб. У склянку води додайте дві чайні ложки засобу і стільки ж нашатирного спирту. Збийте до утворення піни та нанесіть на пуховик. Зачекайте 5 хвилин, а потім витріть губкою. Якщо в матеріал пуховика вже в’їлася пляма, можете спробувати її знебарвити (але цей спосіб не підходить для яскравого верхнього одягу). Потрібно змішати перекис водню та нашатирний спирт у співвідношенні 1:1, а потім протерти забруднені місця.

Як прати пуховик у пральній машині: основні правила

Перш за все, потрібно підготувати верхній одяг до прання:

перевірте кишені та витягніть все зайве: забутий льодяник або серветка можуть зіпсувати пуховик;

якщо на манжетах або комірі є хутро, його краще зняти: зазвичай виробники прикріплюють хутряний декор за допомогою ґудзиків чи замків;

якщо хутро не знімається, пуховик не можна прати в пральній машині: в цьому випадку підійде лише хімчистка;

обов’язково перевірте, чи застебнуті всі кишені й блискавки, щоб не зіпсувати одяг.

Тепер можна розпочати прання. Як прати пуховик у пральній машині? Тут вам допоможуть наступні правила:

В барабан з верхнім одягом рекомендовано помістити кілька тенісних м’ячиків (3-4 штуки). Вони допоможуть краще випрати внутрішній наповнювач і не дадуть пухові збитися. У магазинах також продаються спеціальні м’ячики для прання таких виробів. Як прати пуховик в пральній машині з м’ячиками? Тут немає особливих правил. Головне – перевірте заздалегідь, чи не буде з них змиватися фарба, щоб не зіпсувати виріб. Деякі сучасні пральні машини оснащують спеціальними програмами для прання пуховиків. Це значно спрощує процес. Але якщо у вас такої програми немає, вибирайте режим “Делікатний” чи “Ручне прання”. Температура не вище 30 градусів. Не забудьте увімкнути подвійне полоскання, щоб вимити всі мийні засоби. Не можна прати два пуховики у пральній машині одночасно. Вони або погано відчистяться, або зіпсуються. Як прати великий пуховик в пральній машині? Додайте до нього будь-який рушник, який не линяє, і верхній одяг не буде “роздуватися” у процесі. Чим прати пуховик у машині-автомат? Можна застосовувати лише рідкі синтетичні мийні засоби.

А якщо ви все ще не розумієте, як правильно прати пуховик у пральній машині, вам у цьому допоможе відео процесу:

Як сушити пуховик після прання

Тепер ви знаєте, як прати пуховик, щоб не збився пух. Але верхній одяг треба ще й правильно сушити:

Розправте виріб і розстебніть всі замки. Потім струсніть кілька разів, щоб пух всередині розподілився всією поверхнею.

Вішати можна лише на вішалку-плечики. Якщо куртка висихатиме вертикально, з неї стече вся лишня волога.

Не кладіть пуховик на батарею і не використовуйте фен, бо виріб просто зіпсується. Пух стане ламким і не буде утримувати тепло.

Місце, де буде сушитися пуховик після прання, має добре провітрюватися.

Важливо повністю висушити виріб, щоб не відчувався запах вологи. Інакше пух всередині почне гнити.

Не рекомендується використовувати програму сушіння пральній машині.

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