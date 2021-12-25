Як прати і сушити пуховик: основні правила

Пухові куртки й пальта – найпоширеніший одяг у холодну пору. Щоб улюблені речі прослужили якнайдовше, треба правильно за ними доглядати. Тому часто виникають питання, як прати і сушити пуховик, щоб він не втратив зовнішній вигляд.
NNS разом з ТСН.ua допоможуть вам у цьому розібратися.
Як прати пуховик із пуху і пір’я: видалення плям
Для початку треба ретельно оглянути верхній одяг. Можливо, вам не доведеться прати пуховик у пральній машині, достатньо лише очищення руками. Невеликі плями можна легко видалити за допомогою правильно підібраного мийного засобу. Але для початку протестуйте його на непомітній ділянці пуховика.
- Якщо плям немає, пуховик можна очистити звичайною губкою, яку треба змочити у воді з милом.
- З жирною плямою можна впоратися за допомогою бензину. Змочіть у ньому ватний тампон і нанесіть лише на місця із забрудненням. Потім посипте зверху сіллю, тальком або крохмалем. Протріть пляму, а залишки струсіть. Процедуру слід повторювати, поки пляма не зникне.
- Плями різного походження відчистить універсальний мийний засіб. У склянку води додайте дві чайні ложки засобу і стільки ж нашатирного спирту. Збийте до утворення піни та нанесіть на пуховик. Зачекайте 5 хвилин, а потім витріть губкою.
- Якщо в матеріал пуховика вже в’їлася пляма, можете спробувати її знебарвити (але цей спосіб не підходить для яскравого верхнього одягу). Потрібно змішати перекис водню та нашатирний спирт у співвідношенні 1:1, а потім протерти забруднені місця.
Як прати пуховик у пральній машині: основні правила
Перш за все, потрібно підготувати верхній одяг до прання:
- перевірте кишені та витягніть все зайве: забутий льодяник або серветка можуть зіпсувати пуховик;
- якщо на манжетах або комірі є хутро, його краще зняти: зазвичай виробники прикріплюють хутряний декор за допомогою ґудзиків чи замків;
- якщо хутро не знімається, пуховик не можна прати в пральній машині: в цьому випадку підійде лише хімчистка;
- обов’язково перевірте, чи застебнуті всі кишені й блискавки, щоб не зіпсувати одяг.
Тепер можна розпочати прання. Як прати пуховик у пральній машині? Тут вам допоможуть наступні правила:
- В барабан з верхнім одягом рекомендовано помістити кілька тенісних м’ячиків (3-4 штуки). Вони допоможуть краще випрати внутрішній наповнювач і не дадуть пухові збитися. У магазинах також продаються спеціальні м’ячики для прання таких виробів. Як прати пуховик в пральній машині з м’ячиками? Тут немає особливих правил. Головне – перевірте заздалегідь, чи не буде з них змиватися фарба, щоб не зіпсувати виріб.
- Деякі сучасні пральні машини оснащують спеціальними програмами для прання пуховиків. Це значно спрощує процес. Але якщо у вас такої програми немає, вибирайте режим “Делікатний” чи “Ручне прання”. Температура не вище 30 градусів.
- Не забудьте увімкнути подвійне полоскання, щоб вимити всі мийні засоби.
- Не можна прати два пуховики у пральній машині одночасно. Вони або погано відчистяться, або зіпсуються.
- Як прати великий пуховик в пральній машині? Додайте до нього будь-який рушник, який не линяє, і верхній одяг не буде “роздуватися” у процесі.
- Чим прати пуховик у машині-автомат? Можна застосовувати лише рідкі синтетичні мийні засоби.
А якщо ви все ще не розумієте, як правильно прати пуховик у пральній машині, вам у цьому допоможе відео процесу:
Як сушити пуховик після прання
Тепер ви знаєте, як прати пуховик, щоб не збився пух. Але верхній одяг треба ще й правильно сушити:
- Розправте виріб і розстебніть всі замки. Потім струсніть кілька разів, щоб пух всередині розподілився всією поверхнею.
- Вішати можна лише на вішалку-плечики. Якщо куртка висихатиме вертикально, з неї стече вся лишня волога.
- Не кладіть пуховик на батарею і не використовуйте фен, бо виріб просто зіпсується. Пух стане ламким і не буде утримувати тепло.
- Місце, де буде сушитися пуховик після прання, має добре провітрюватися.
- Важливо повністю висушити виріб, щоб не відчувався запах вологи. Інакше пух всередині почне гнити.
- Не рекомендується використовувати програму сушіння пральній машині.
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