Як позбутись ревнощів у стосунках: поради психологів

Дехто вважає, що ревнощі – це просто підтвердження кохання партнера. Проте якщо цього почуття стає забагато, воно може нашкодити стосункам, призвести до сварок, обвинувачень та навіть повного розриву.

Про це передає 24 канал, інформує NNS.

Клінічна психологиня Зої Крос стверджує, що ревнощі – це цілком нормальне і навіть здорове почуття у стосунках. Партнерам важливо лише правильно на це почуття реагувати та справлятись з ним.

В окремих випадках ревнощі можуть навіть внести позитивну ноту у стосунки.

“Як і всі емоції, вони служать певній меті. Це говорить про наші потреби. У стосунках ревнощі можуть навіть слугувати нагадуванням про те, наскільки ми цінуємо свого партнера і дбаємо про нього”, каже експертка.

Та нерідко закохані впадають у крайнощі й занадто часто ревнують одне одного з приводу і без, влаштовуючи скандали. Або ж навпаки – вперто не помічають у собі цього почуття, стримуючи все всередині. У такому випадку ревність може стати по-справжньому руйнівною силою.

Не ігноруйте ревнощі

Психолог Ніл Вілкі переконаний, що рано чи пізно настане переломний момент, коли ревнощі досягають свого піку. Тоді може відбутись бурхлива сварка з образами, про які партнери й не здогадувались.

Тому не варто ігнорувати це почуття, а навпаки – акцентувати на ньому увагу з першого моменту, коли ви його відчули:

“Пара має впоратися з цим, коли це з’являється вперше, в іншому разі це може зруйнувати стосунки”.

Озирніться на попередні стосунки

Часом постійна безпідставна ревність до партнера може вказувати на якісь проблеми у минулому. Можливо, хтось раніше зруйнував вашу довіру.

“Якщо почуття ревнощів стало для вас головною темою чи закономірністю у стосунках, можливо, варто копнути трохи глибше, щоб дослідити, звідки воно походить”, каже Зої Крос.

Терапія може стати чудовим способом не лише розібратись зі своїм минулим, а й відновити довіру до людей і допомогти своїм стосункам вже зараз.

Не обвинувачуйте

Як тільки ви відчули ревнощі у якійсь неприємній для вас ситуації, краще одразу це висловити, а не тримати до останнього. Та при цьому важливо не обвинувачувати партнера, а говорити лише про свої почуття, через позицію “Я”. Інакше розмова ризикує перетворитись на сварку.

“Скажімо, ви відчуваєте ревнощі, тому що пішли на вечірку зі своїм партнером, і він цілу ніч розмовляв з іншими людьми. Важливо висловити це”, наводить приклад Зої Крос.

Якщо робити це спокійно, скоріше за все, коханий вас вислухає, спробує зрозуміти, і не відчуватиме, що на нього нападають.

Будьте чесними

Чесність – це взагалі основа будь-яких стосунків. Тому важливо не тільки відкрито висловлювати свої почуття, але й не приховувати якихось делікатних моментів від партнера. Особливо це важливо у відкритих стосунках, де з’являються й інші люди, окрім вас двох.

Якщо одного разу підірвати довіру людини, потім відновити її буде дуже важко, наголошує Зої Крос. Тому краще відразу обговорювати усі деталі й межі: що для кожного з вас є зрадою, а що – просто нормою спілкування.